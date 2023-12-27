Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuştu: "2024’te 45 milyar dolar kaynak sağlanacak"

Gaziantep'teki Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin son paneli 'Türkiye'nin Potansiyeli ve İhracatın Finansmanı' başlığında Sabah Gazetesi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve İhracatı Geliştirme AŞ (IGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz'in katılımıyla gerçekleştirildi. Panelde söz alan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Eximbank'ın tüm fonlama imkânlarını kredi olarak ihracatçıların kullanımına sunduğunu belirterek, ihracat desteklerinin tabana yayılması kapsamında ise KOBİ'lere bu yıl oldukça destek olduklarını söyledi. Güney, İGE kefaletiyle bu yıl 36.5 milyar liralık kredi verdiklerini ve bunu ağırlıklı olarak KOBİ'lere sunduklarını belirterek, bu yıl getirdikleri 4.2 milyar dolarlık kaynağın 1.7 milyar dolarını ise sürdürülebilirlik esasına dayalı aldıklarını kaydetti. Güney, ihracatçıların sınırda karbon düzenlemesine ilişkin yapılacak değişiklikler için bu fonu kullandıracaklarını, 2024'ün ilk ayında ise 1.5 milyar dolarlık yeni kaynağı getireceklerini vurguladı.

EN UYGUN FİNANSMAN

Panele katılan İhracatı Geliştirme AŞ (IGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz de ihracatın toplam kredilerden aldığı payın yüzde 13 seviyesinde olduğunu belirterek, ihracatın kredi pastasındaki payının ihracatın GSYH'ye verdiği katkının yarısı kadar pay alamadığını vurguladı. Bu yüzden 13'ün yarısının da Eximbank'ın kullandırdığı krediler olduğunu, diğer bankaların ise ihracat kredilerinin yüzde 7 payı olduğunu söyleyen Kasım Akdeniz, İGE olarak verdikleri kefaletle riski üstlenerek bankaların ihracata verdikleri kredinin yüzde 15 olan payını, yüzde 20-25'lere çıkarmak için çalıştıklarını vurguladı.