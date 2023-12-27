Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuştu: "2024’te 45 milyar dolar kaynak sağlanacak"

Gaziantep'teki Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin son paneli 'Türkiye'nin Potansiyeli ve İhracatın Finansmanı' başlığında Sabah Gazetesi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve İhracatı Geliştirme AŞ (IGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz'in katılımıyla gerçekleştirildi. Panelde söz alan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Eximbank'ın tüm fonlama imkânlarını kredi olarak ihracatçıların kullanımına sunduğunu belirterek, ihracat desteklerinin tabana yayılması kapsamında ise KOBİ'lere bu yıl oldukça destek olduklarını söyledi. Güney, İGE kefaletiyle bu yıl 36.5 milyar liralık kredi verdiklerini ve bunu ağırlıklı olarak KOBİ'lere sunduklarını belirterek, bu yıl getirdikleri 4.2 milyar dolarlık kaynağın 1.7 milyar dolarını ise sürdürülebilirlik esasına dayalı aldıklarını kaydetti. Güney, ihracatçıların sınırda karbon düzenlemesine ilişkin yapılacak değişiklikler için bu fonu kullandıracaklarını, 2024'ün ilk ayında ise 1.5 milyar dolarlık yeni kaynağı getireceklerini vurguladı.
EN UYGUN FİNANSMAN
Panele katılan İhracatı Geliştirme AŞ (IGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz de ihracatın toplam kredilerden aldığı payın yüzde 13 seviyesinde olduğunu belirterek, ihracatın kredi pastasındaki payının ihracatın GSYH'ye verdiği katkının yarısı kadar pay alamadığını vurguladı. Bu yüzden 13'ün yarısının da Eximbank'ın kullandırdığı krediler olduğunu, diğer bankaların ise ihracat kredilerinin yüzde 7 payı olduğunu söyleyen Kasım Akdeniz, İGE olarak verdikleri kefaletle riski üstlenerek bankaların ihracata verdikleri kredinin yüzde 15 olan payını, yüzde 20-25'lere çıkarmak için çalıştıklarını vurguladı.
ÜNİVERSİTELERDEN YARARLANIN
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Türkiye ile gurur duyduğunu, hiçbir ülkede ekosistemin her ferdinin bu kadar desteklenmeye çalışılmadığını belirterek, "İyi başlıyoruz, iyi devam ediyoruz. Neticenin kullanılmasında sorunlarımız var. Orayı da aşarsak bizi kimse durduramaz" dedi. Panellerde dile getirilen iki portalın geliştirilmesinde bilim insanlarının dokunuşlarının bulunduğunu söyleyen Dereli, ihracata TOGG'u aşan bir fikirle gelinmesi gerektiğini kaydetti. Dereli, nitelikli ihracat için yapılması gerekenin başında Ar-Ge geldiğini belirterek, ihracatçıların üniversitenin gücünden yararlanması gerektiğine vurgu yaptı.
10 MİLYAR TL KULLANDIRILDI
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, ihracatçıya öncelikle ticari istihbarat vermeye çalıştıklarını, ayrıca kolay ihracat platformu ile de bilgilendirmeyi sürdürdüklerini dile getirdi. İhracat destek ofisleriyle de bilgiyi yaygınlaştırmak için odalarla birlikte oluşturdukları modeli sürdürdüklerini söyleyen Kılıçkaya, bunların müdürlüğün sahadaki temsilcileri olduğunu dile getirdi. Kılıçkaya, müşavire danışın portalıyla tüm sorulara yanıt bulunabildiğini kaydederek, 2023 yılında tüm kısıtlara ve depreme rağmen 10 milyar TL mal desteğini ihracatçılara kullandırdıklarını ifade etti. Kılıçkaya, girişimciden küresel marka olunmasına kadar destek paketlerinin bulunduğunu belirtti.
GAZİANTEP'TE BÜYÜK BULUŞMA
Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'ne Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, GAİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, GAİB Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, İGE Genel Müdürü Kasım Akdeniz ve iş-siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.