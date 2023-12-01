Google’a karşı Dijital Telif Yasası çıkışı! Ali Murat Kınık: Emek hakkı korunmalı! Yasa acilen çıkmalı

Dijital yayıncıların, telif haklarını korumak için Dijital Telif Yasası 'nı bekleyişi sürüyor. Google 'a karşı harekete geçen son ülke Kanada oldu. Çevrim İçi Haberler Yasası düzenlemesinin hayata geçirilmesi ile Google, Kanada'ya her yıl 74 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Ali Murat Kırık, "Haber ve içerikler internet üzerinden okunuyor. 63 milyon kullanıcının olduğu bir ortamda emek hakkı korunmalıdır. Türkiye acilen bir Dijital Telif Yasası çıkarmalı. Bu yasa ile, Google'ın hangi kuruma, hit başına ne kadar ödeme yapacağı teminat altına alınmalı. Benim haberimi kullanıyorsan kusura bakma ama bedelini ödemek zorundasın" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Üyesi Şebnem Bursalı ise, "Avrupa normlarında, yayıncılarımızın haklarını koruyacak bir yasayı ortak uzlaşı ile çıkaracağız. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye konuştu.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞR. ÜYESİ ALİ MURAT KIRIK: Emek hakkı korunmalı! Yasa acilen çıkmalı.



DİJİTAL MECRALAR KOMİSYON ÜYESİ ŞEBNEM BURSALI: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız.



TBMM DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU BAŞKANI HÜSEYİN YAYMAN: Sorun ciddi ve büyük! Çifte standart var!