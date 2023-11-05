Kamuda tasarruf dönemi! Asgari enerji tasarrufu hedefi yüzde 30’a çıkarıldı

Kamu binalarında asgari enerji tasarrufu hedefi yüzde 30'a çıkarıldı. Kamu binalarında enerji tasarrufu konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla yayımlanan genelgede, Enerji Verimliliği Kanunu'na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binaları için daha önce belirlenen yüzde 15 enerji tasarrufu hedefinin, 2030 yılına kadar asgari yüzde 30 olacak şekilde güncellendiği belirtildi.