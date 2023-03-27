Kıra geliri elde edenler dikkat! Beyanname için son 5 güne girildi

Kirada dâhil gelir vergisi beyanname verme süresi 31 Mart'ta sona eriyor. Konut ve işyeri kira geliri elde eden yaklaşık 2 milyon kişinin bu tarihe kadar beyanname vermesi ve ilk taksiti yatırması gerekiyor. Geçen yıl elde edilen konut kira gelirlerinin 9 bin 500 lirası gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu tutarı geçmeyen kira gelirlerinin beyanı gerekmiyor. Beyannamede, gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, birçok gider indirimde kullanılabilecek. Kiraya veren tarafından ödenen, aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, kiraya verilen mal ve haklara ilişkin sigorta giderleri, konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün edinildiği yıldan itibaren 5 yıl süreyle satın alma bedelinin yüzde 5'i indirim olarak kullanılabilecek. Yine kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, belediyelere ödenen harcamalara katılma payları, gayrimenkul için onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri gibi birçok kalem indirim getirecek.



EYT'LİLERE EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ 2024'TE

En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan EYT'liler emekli olunca emlak vergisi muafiyetinden yararlanacak. Ancak muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. 2023'te bildirimde bulunan emekliler, 2024 yılı itibariyle vergiden muaf olacak.

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