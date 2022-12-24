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    Yaş sınırı için karar verilmedi

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT'yi bu ay sonuna kadar Meclis'e götürürüz. Bitiremezsek Ocak ayında götürürüz. EYT'de yaş sınırı, çalışmalar tamamlandıktan sonra belli olacak. Yaş sınırına henüz karar verilemedi" dedi.

    Yaş sınırı için karar verilmedi
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bizim memur maaşlarıyla ilgili imzaladığımız madde var. Enflasyon farkını toplu sözleşmelerde veriyoruz. Bu sene de enflasyon üzerinde artış vereceğiz" dedi.

    Bilgin EYT ile ilgili, "EYT'yi bu ay sonuna kadar Meclis'e götürürüz. Bitiremezsek Ocak ayında götürürüz. EYT'de yaş sınırı, çalışmalar tamamlandıktan sonra belli olacak. Yaş sınırına henüz karar verilemedi. Ben son durumu 26 Aralık'ta sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim" diye konuştu.

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    Haberler Ekonomi Yaş sınırı için karar verilmedi
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