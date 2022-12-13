Emeklilikte gözler ‘yaş’ kararında! Son kararı Başkan Erdoğan verecek... | Ekonomi haberleri

İSTİHDAM REKOR KIRDI

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata dayalı yeni ekonomi modeli ile kesintisiz büyüme sürecini 9 çeyreğe çıkaran Türkiye, istihdam oranını tarihi zirveye taşıdı. TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranı, Ekim ayında, 2021'in aynı dönemine göre 1 puan düşerek yüzde 10.2'ye geriledi. İşsizlik Eylül ayına göre ise 0.1 puan arttı. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı Ekim'de aylık bazda 229 bin kişi artarak 31 milyon 200 bin kişi ile tarihi zirveye çıktı. İstihdam oranı da yüzde 48 oldu.



1 YILIN EN DÜŞÜK AYLIK CARİ AÇIĞI

Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre; cari işlemler hesabı Ekim'de, piyasa beklentisinin çok altında kalarak 359 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece aylık bazda son 1 yılın en düşük cari açığı verildi. Son 12 aylık cari işlemler açığı da 43 milyar 454 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı Ekim'de 8 milyar 643 milyon dolar, Ocak-Ekim döneminde 43 milyar 41 milyon dolar fazla verdi. Ekim ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 743 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 302 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Resmi rezervler Ekim'de net 5 milyar 59 milyon dolar arttı.







JIM ROGERS KORKUTTU

'Yatırım gurusu' olarak tanınan ABD'li yatırımcı Jim Rogers, ekonomik felaket uyarısı yaptı. "Bunlar daha iyi günlerimiz" diyen Rogers, 2023 ile ilgili öngörüleri sorulduğunda "Endişelenmelisiniz" yanıtını verdi. Rogers, "Dünya gelecek iki-üç yıl içinde ciddi ekonomik zorluklara hazırlanmalı. Çünkü çok fazla borç var. Bir dahaki sefere bir sorunumuz olduğunda, çok çok kötü olacak. Endişelenin" diye konuştu.