Emeklilikte gözler ‘yaş’ kararında! Son kararı Başkan Erdoğan verecek... | Ekonomi haberleri

Yaşa takılanlara yönelik düzenlemede artık sona yaklaşıldı. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede en çok merak edilen konuyu yaş oluşturuyor. EYT'liler için yaş sınırının tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağı, bir yaş sınırı getirilip getirilmeyeceği merakla bekleniyor.
BU AY MECLİS'TE
Bu konuyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kadınlar için 48, erkekler için 50 veya kadınlar için 50, erkekler için 52 gibi yaş sınırları gündeme geldi. Düzenleme kapsamında kimlerin, nasıl emekli olacağı çalışma tamamlanınca belli olacak. Geçtiğimiz haftaya damgasını vuran 'yaş sınırı' konusunda son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koyması bekleniyor. Erdoğan'ın bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'ndan yeniden bir değerlendirme yapmasını istediği ifade ediliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz hafta konuyla ilgili sorulara, "EYT'de bütün veriler ortaya çıktıktan sonra karar vereceğiz, karar açıklamam doğru değil. Bu ay içinde Meclis'e intikal edecek" demişti.
EN AZ 5000 GÜN
SSK'lıların emekliliğinde Eylül 1999 öncesindeki şartlara göre 5000 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlamak gerekiyor. Emekli Sandığı ve Bağ- Kur'da ise kadınlarda 20 tam yıl (7200 gün), erkeklerde 25 tam yıl (9000 gün) hizmeti tamamlamak şart. Çıkarılacak yasada farklı bir düzenleme getirilmezse bu prim ve yıllar yeterli olacak.
İSTİHDAM REKOR KIRDI
Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata dayalı yeni ekonomi modeli ile kesintisiz büyüme sürecini 9 çeyreğe çıkaran Türkiye, istihdam oranını tarihi zirveye taşıdı. TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranı, Ekim ayında, 2021'in aynı dönemine göre 1 puan düşerek yüzde 10.2'ye geriledi. İşsizlik Eylül ayına göre ise 0.1 puan arttı. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı Ekim'de aylık bazda 229 bin kişi artarak 31 milyon 200 bin kişi ile tarihi zirveye çıktı. İstihdam oranı da yüzde 48 oldu.
1 YILIN EN DÜŞÜK AYLIK CARİ AÇIĞI
Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre; cari işlemler hesabı Ekim'de, piyasa beklentisinin çok altında kalarak 359 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece aylık bazda son 1 yılın en düşük cari açığı verildi. Son 12 aylık cari işlemler açığı da 43 milyar 454 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı Ekim'de 8 milyar 643 milyon dolar, Ocak-Ekim döneminde 43 milyar 41 milyon dolar fazla verdi. Ekim ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 743 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 302 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Resmi rezervler Ekim'de net 5 milyar 59 milyon dolar arttı.
JIM ROGERS KORKUTTU
'Yatırım gurusu' olarak tanınan ABD'li yatırımcı Jim Rogers, ekonomik felaket uyarısı yaptı. "Bunlar daha iyi günlerimiz" diyen Rogers, 2023 ile ilgili öngörüleri sorulduğunda "Endişelenmelisiniz" yanıtını verdi. Rogers, "Dünya gelecek iki-üç yıl içinde ciddi ekonomik zorluklara hazırlanmalı. Çünkü çok fazla borç var. Bir dahaki sefere bir sorunumuz olduğunda, çok çok kötü olacak. Endişelenin" diye konuştu.
SOSYAL YARDIMLAR KOLAYLAŞACAK
Yeni asgari ücret için hazırlıklar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yarın yapacak. Bu toplantıda, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor. Asgari ücrete yapılacak artış pek çok geliri ve ödemeyi artırırken, bazı destekleri de kolaylaştıracak:
SOSYAL YARDIMLAR: 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek. Asgari ücret net 7 bin 785 lira (% 41.54 artış) olursa 65 yaş ve engelli aylıklarında bin 833 lira olan kişi başı gelir sınırı 2 bin 595 liraya, evde bakım desteğinde 3 bin 666 lira olan kişi başı gelir sınırı 5 bin 190 liraya çıkacak. Asgari ücret daha çok artarsa bu tutarlar da aynı oranda yükselecek. ✔GSS: Yeni asgari ücretle Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri artarken, primleri devlet tarafından ödenecekler için bakılan gelir sınırı da yükselecek. Hane içinde kişi başına düşen geliri 2 bin 157 liradan az olanların primini devlet karşılarken, bu tutar asgari ücret zammı yüzde 41.54 olursa 3 bin 53, yüzde 50 olursa 3 bin 235, yüzde 65 olursa 3 bin 559 lirayı bulacak. (Çığıl ÖN YENER)