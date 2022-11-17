İhtiyacı olana nakdi destek! Ailelere, çocuklara, kadınlara, işsizlere, hastalara, yaşlılara, engellilere...





Öksüze-yetime 600 TL: İhtiyaç sahibi olan, annesi, babası veya her ikisi de vefat eden çocuklar için nakdi destek sağlanıyor. 18 yaş altı öksüz veya yetim çocuklara yönelik bu destekte tutar 600 lira... Bu ödeme de aylık hesaplanıp 2 ayda bir veriliyor. Anne vefat etmiş ise baba, baba vefat etmiş ise anne, her ikisi de vefat etmiş ise çocuğa bakan kişi başvuru yapıyor.