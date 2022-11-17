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    İhtiyacı olana nakdi destek! Ailelere, çocuklara, kadınlara, işsizlere, hastalara, yaşlılara, engellilere...

    Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına sosyal desteklerle yetişiyor. Ailelere, kadınlara, çocuklara, hastalara, işsizlere, yaşlılara ve engellilere yönelik çok sayıda sosyal destek programı yürütülürken; hemen her ihtiyaca yönelik yardım bulunuyor. İşte sosyal yardımlarda güncel tutarlar ve bunlardan yararlanma koşulları…

    Çığıl Ön Yener
    İhtiyacı olana nakdi destek!

    İhtiyacı olan vatandaşlara yönelik 50'ye yakın sosyal yardım programı yürütülüyor. İşte bu desteklerden bazıları:



    Hanelere ayda 850-1.250 TL: Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi hanelere 12 ay boyunca ayda 850-1.250 lira arasında nakdi destek sağlanıyor. Hane içinde kişi başına düşen aylık geliri 1.833,45 liranın altında olanlar destekten yararlanabiliyor. Destek için e-Devlet'ten ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurmak gerekiyor.



    Çocuklara 350-650 TL: Aile Destek Programı'ndan yararlanan ailelere bir de çocuk desteği başladı. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında 1-2 çocuklu hanelere 350, 3 çocuklu hanelere 450, 4 çocuklu hanelere 550, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlanıyor.



        Elektrik tüketim desteği: Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere elektrik desteği sağlanıyor. Desteğin tutarı hanedeki kişi sayısına göre aylık 130 ile 260 lira arasında değişiyor. Bu destek için başvuru gerekmiyor.



        Doğalgaz desteği: Hane başına 900 ile 2 bin 500 lira arasında doğalgaz desteği veriliyor. Doğalgaz desteği alma hakkı olup da kronik hastası veya yaşam destek cihazı bulunan hanelere yapılan ödemeye yüzde 5 ilave ediliyor. Yararlanmak için e-Devlet'ten başvuru yapılıyor.



        Dul kadına 1.000 TL: Eşi vefat eden, maddi açıdan dezavantajlı durumdaki kadınlara 1.000 lira destek veriliyor. Ödeme her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılıyor. Hane içinde sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, ihtiyaç sahibi olan ve eşini kaybetmiş kadınlar bu destekten yararlanıyor. Ayrıca bu ödemeden yararlanan kadınlar için ev projesi de hayata geçirildi.



            İkiz çocuğa 800 TL: 'Çoklu Doğum Yardımı Programı' kapsamında muhtaç olduğu tespit edilen ailelere çocuk başına 400 lira veriliyor. 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu hanelere yönelik ödeme, her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılıyor. Anne veya anne adına baba ya da kanuni temsilci bu destek için başvurabiliyor. Hane içinde kişi başına düşen gelirin 1.833,45 liradan (net asgari ücretin 1/3'ünden) az olması gerekiyor.



            Öksüze-yetime 600 TL: İhtiyaç sahibi olan, annesi, babası veya her ikisi de vefat eden çocuklar için nakdi destek sağlanıyor. 18 yaş altı öksüz veya yetim çocuklara yönelik bu destekte tutar 600 lira... Bu ödeme de aylık hesaplanıp 2 ayda bir veriliyor. Anne vefat etmiş ise baba, baba vefat etmiş ise anne, her ikisi de vefat etmiş ise çocuğa bakan kişi başvuru yapıyor.



            Doktora gidene destek: Anne adaylarının ve çocukların sağlık kontrolüne gitmeleri şartıyla Şartlı Sağlık Yardımı veriliyor. Yeni tutarlara göre, gebelik döneminde aylık 200, çocuk için aylık 100, doğumun hastanede yapılması halinde bir seferlik 500, lohusalık için doğumu takip eden ilk 2 ay süresince aylık 300 lira veriliyor. Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılıyor.



                Barınma desteği: Eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara barınma desteği sağlanıyor. Ev onarımlarında 75 bin, prefabrik ev yapımlarında 150 bin, betonarme ev yapımlarında 200 bin lira veriliyor.



                Asker ailesine 800 TL: 'Muhtaç Asker Ailesi Yardımı Programı' kapsamında vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerin sosyal güvencesi bulunmayan ve ihtiyaç sahibi olan ailelerine 800 lira ödeniyor. Bu ödeme de her ay için hesaplanıp 2 ayda bir veriliyor. Askere giden kişi evli ise eşi, bekar ise anne ya da babası başvuru yapabiliyor.



                Asker çocuğuna 350 TL: 'Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programı' kapsamında da 350 lira nakdi ödeme veriliyor. Bu ödeme de her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yatırılıyor.



                    Şartlı eğitim yardımı: İhtiyaç sahibi ailelere çocuklarının eğitime devam etmeleri şartıyla ödeme yapılıyor. İlköğretim erkek öğrenci için aylık 90, kız öğrenci için aylık 100, ortaöğretim erkek öğrenci için aylık 130, kız öğrenci için aylık 150 lira ödeniyor.



                    Hastaya nakdi destek: Tüberküloz veya SSPE hastalarına 3.336,03 lira düzenli nakdi yardım yapılıyor. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi var. Bir başka program kapsamında verilen hafif Silikozis aylığı (%15-%34) 2.650,59, orta Silikozis aylığı (% 35-% 54) 3.029,25, ağır Silikozis aylığı (% 55 ve üzeri) 3.375,44 lira...



                    Yaşlıya 1.536 TL: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara 1.536,70 lira ödeniyor. Kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir 1.833,45 liranın altındaysa başvurulabiliyor.



                        Evde bakıma 3.336 TL: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engellilere ayda 3.336,03 lira veriliyor. Bunun için hane içinde kişi başı gelirin 3.666,90 liradan az olması gerekiyor.



                        Engelliye 1.226-1.840 TL: Yüzde 40-69 engeli olanlara 1.226,69, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara 1.840,04 lira veriliyor. Hane içinde kişi başına düşen geliri 1.833,45 liradan (net asgari ücretin 3'te 1'inden) az olanlar yararlanıyor.



                        İş arayana 550 TL: Sosyal yardım programlarından yararlananlardan çalışabilir durumda olanlardan iş görüşmesine yönlendirilenlere 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor. Bu tutar 550,03 lira.



                            İşe girene 2.157 TL: Sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin 3'te 1'i kadar ödeme yapılıyor. Bu tutar şu an 2.157 lira.



                            Çocuklara en az 1.267 TL: Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi okul öncesi çocuk için 1.584,61, ilköğretimde okuyan için 2.376,92, ortaöğretimde okuyan için 2.535,38, yükseköğrenimde okuyan için 2.852,31 lira. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için 1.584,61, kurum bakımından ayrılan gençler için ödeme de 1.267,69 lira veriliyor.

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                            Haberler Ekonomi İhtiyacı olana nakdi destek! Ailelere, çocuklara, kadınlara, işsizlere, hastalara, yaşlılara, engellilere...
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