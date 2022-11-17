İhtiyacı olana nakdi destek! Ailelere, çocuklara, kadınlara, işsizlere, hastalara, yaşlılara, engellilere...

İhtiyacı olan vatandaşlara yönelik 50'ye yakın sosyal yardım programı yürütülüyor. İşte bu desteklerden bazıları:
Hanelere ayda 850-1.250 TL: Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi hanelere 12 ay boyunca ayda 850-1.250 lira arasında nakdi destek sağlanıyor. Hane içinde kişi başına düşen aylık geliri 1.833,45 liranın altında olanlar destekten yararlanabiliyor. Destek için e-Devlet'ten ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurmak gerekiyor.
Çocuklara 350-650 TL: Aile Destek Programı'ndan yararlanan ailelere bir de çocuk desteği başladı. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında 1-2 çocuklu hanelere 350, 3 çocuklu hanelere 450, 4 çocuklu hanelere 550, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlanıyor.