Donmaktan korkan Avrupalı Türkiye'de ısınacak! Rezervasyonlar yüzde 50 arttı

Rusya'nın vanaları kapatması nedeniyle enerji sorunu yaşayan Avrupa, kışı soğukta geçirmeye hazırlanırken sorunun çözümü için ise birçok Avrupalı rotasını Türkiye'ye çevirdi. Avrupalı bakanların 'Birlikte duş alın' çağrısından, "Duş almayın, bezle silinin" tavsiyesine hatta tasarruf tedbirlerine uymayanların hapisle cezalandırılmasına kadar enerji ve gaz krizine karşı çözüm arayışının sonuçsuz kalması; faturaların 1 yıl öncesine kadar 10 kattan fazla artması üzerine Avrupalılar kışı atlatmak için şimdiden Türkiye'deki otellerden rezervasyon yaptırmaya başladı.
ŞİMDİDEN % 50 ARTIŞ
Avrupa'daki enerji krizinin etkisiyle, kasım ayı rezervasyonlarında pandemi öncesi olan 2019'a göre şimdiden yüzde 50 artış oldu. Enerji krizi ile birlikte özellikle emekli turist sayısında ciddi artış bekleniyor. Kışın kapılarını kapatan birçok otel bile, bu sene tam kapasite faaliyet göstermek için hazırlıklarını tamamladı. Sektör, son 3 yılın en hareketli kış mevsimi geçirmeyi bekliyor.
Tatil bölgelerindeki tesislerin eylül ayından itibaren yüzde 50, ekim ayına doğru yüzde 80 ve kasım ayında tamamen kapandığını belirten Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ferhan Ademhan, "Bu yıl tesislerimiz tam kapasite çalışacak" dedi. Ademhan, bu durumun istihdamı da artıracağını belirterek, "İşsizliğin azalmasıyla vatandaşlarımızın refahının daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.
REZERVASYONLAR BAŞLADI
Kış ayları için siyasi konjonktür ve dünyadaki gelişmelerin böyle devam etmesi halinde kışın kapalı olan oteller ve boş kalan apart dairelerin büyük oranda doluluğa ulaşmasını beklediklerini anlatan Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ferhan Ademhan, "Şu an ciddi bir oranda rezervasyon ve kiralamalar başlamış durumda" dedi. Ademhan şunları söyledi: "Şu an zaten ülkemizde Ukraynalı ve Rus turistlerin çoğunlukta oldukları, tatillerini uzatıp apart daireleri kiraladıkları gözlemleniyor. Doğal gaz sıkıntısıyla Avrupa'dan da gelecek ciddi bir rezervasyon bekliyoruz. Avrupa'daki bakan parlamentoda konuşurken, 'Beraber duş alın' uyarısında bulunuyorsa, daha yeni bu sıcaklarda bu uyarıyı yapıyorlarsa, ümitliyiz. Ciddi bir talep olacaktır."