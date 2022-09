Donmaktan korkan Avrupalı Türkiye'de ısınacak! Rezervasyonlar yüzde 50 arttı

Tatil bölgelerindeki tesislerin eylül ayından itibaren yüzde 50, ekim ayına doğru yüzde 80 ve kasım ayında tamamen kapandığını belirten Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ferhan Ademhan, "Bu yıl tesislerimiz tam kapasite çalışacak" dedi. Ademhan, bu durumun istihdamı da artıracağını belirterek, "İşsizliğin azalmasıyla vatandaşlarımızın refahının daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.

REZERVASYONLAR BAŞLADI

Kış ayları için siyasi konjonktür ve dünyadaki gelişmelerin böyle devam etmesi halinde kışın kapalı olan oteller ve boş kalan apart dairelerin büyük oranda doluluğa ulaşmasını beklediklerini anlatan Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ferhan Ademhan, "Şu an ciddi bir oranda rezervasyon ve kiralamalar başlamış durumda" dedi. Ademhan şunları söyledi: "Şu an zaten ülkemizde Ukraynalı ve Rus turistlerin çoğunlukta oldukları, tatillerini uzatıp apart daireleri kiraladıkları gözlemleniyor. Doğal gaz sıkıntısıyla Avrupa'dan da gelecek ciddi bir rezervasyon bekliyoruz. Avrupa'daki bakan parlamentoda konuşurken, 'Beraber duş alın' uyarısında bulunuyorsa, daha yeni bu sıcaklarda bu uyarıyı yapıyorlarsa, ümitliyiz. Ciddi bir talep olacaktır."