Sözleşmeli kadrosu tamam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulünde sözleşmeliler, meslek kanunu, öğretim yılına hazırlık ödeneği, promosyon konuları görüşüldü. Yalçın'ın kamu görevlilerine uygulanan promosyon ödemelerinin artırılması konusunda merkezi bir düzenleme yapılması gerektiğini ve banka promosyon tutarlarının güncellenmesi talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardığı öğrenildi. Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul etti.
Gerçekleştirilen görüşmede sözleşmeliler, meslek kanunu, öğretim yılına hazırlık ödeneği, promosyon konuları başta olmak üzere kamu görevlilerinin beklentileri ve çalışma hayatına ilişkin beklentilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldığı ifade edildi.
Görüşmede Memur- Sen'in 6. Dönem Toplu Sözleşme'de karara bağlanan hüküm gereği yakında başlayacak olan ve 2022 yılı içerisinde tamamlanması beklenen sözleşmeli istihdam çalışmaları kapsamında kamu görevlilerinin beklentilerini ve Memur- Sen'in kadro talebini aktaran Yalçın, 4/C'den 4/B'ye geçen sözleşmeli personelin hizmet sürelerinin tamamının dikkate alınarak eğitim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi konusundaki talepleri de iletti.
GÜNCELLEME TALEBİ
Yalçın, toplu sözleşme kazanımı olan eğitim yılına hazırlık ödeneğinin yanı sıra Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili beklentileri de dile getirdi. Yalçın, öte yandan kamu görevlilerine uygulanan promosyon ödemelerinin artırılması konusunda merkezi bir düzenleme yapılması gerektiğini ve banka promosyon tutarlarının güncellenmesi talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı.
Gerçekleştirilen görüşmede sözleşmeliler, meslek kanunu, öğretim yılına hazırlık ödeneği, promosyon konuları başta olmak üzere kamu görevlilerinin beklentileri ve çalışma hayatına ilişkin beklentilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldığı ifade edildi.
Görüşmede Memur- Sen'in 6. Dönem Toplu Sözleşme'de karara bağlanan hüküm gereği yakında başlayacak olan ve 2022 yılı içerisinde tamamlanması beklenen sözleşmeli istihdam çalışmaları kapsamında kamu görevlilerinin beklentilerini ve Memur- Sen'in kadro talebini aktaran Yalçın, 4/C'den 4/B'ye geçen sözleşmeli personelin hizmet sürelerinin tamamının dikkate alınarak eğitim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi konusundaki talepleri de iletti.
GÜNCELLEME TALEBİ
Yalçın, toplu sözleşme kazanımı olan eğitim yılına hazırlık ödeneğinin yanı sıra Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili beklentileri de dile getirdi. Yalçın, öte yandan kamu görevlilerine uygulanan promosyon ödemelerinin artırılması konusunda merkezi bir düzenleme yapılması gerektiğini ve banka promosyon tutarlarının güncellenmesi talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı.