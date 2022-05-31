Toplum yararına çalışma yeniden düzenlendi! Kimler yararlanacak? Ne kadar sürecek? İşte tüm detaylar...

Bugüne kadar 2 milyona yakın vatandaşın yararlandığı okul güvenliği, çevre düzenlemesi, bakımonarım, ağaçlandırma, park düzenlemesi işlerini içeren toplum yararına programlar (TYP) yeniden düzenlendi. Türkiye İş Kurumu; afet, salgın, mücbir hallerde ve sosyal kriz durumlarında toplum yararına programlar düzenleyebilecek. Programdan 1.5 milyon açıköğretim öğrencisi ve isteğe bağlı sigorta primi yatıran işsizler de yararlanabilecek.



9 AY SÜRECEK

İŞKUR, toplum yararına programların yürütülmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Programlara katılım şartları arasında yer alan son bir ay işsiz olma şartı, 'programa başvuru tarihinde işsiz olma' şeklinde değiştirildi. Programlardan yararlanma süresi, daha fazla kişinin yararlanması amacıyla 24 aydan 9 aya düşürüldü. Ücretsiz izin süresi daha önce 14 gün iken, yeni yönetmelik ile 5 güne indirildi.



KİMLER KATILACAK?

Programa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, İŞKUR'a işsizlik kaydı olan, 18 yaşını bitiren, emekli ve malul aylığı almayan, açıköğretim gibi devam zorunluluğu olmayan öğrenciler katılabiliyor. İsteğe bağlı sigorta primi yatıran işsizler de programlara katılabiliyor. Programdan tarımsal faaliyette bulunanlar ile tarım veya orman işçileri de yararlanabiliyor. Programlara, adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabiliyor.

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