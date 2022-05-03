Ucuz gıda hamlesi kapsamında hallerde yeni dönem başlıyor

AK Parti'nin, tarım ürünlerinin fiyatlarının beklentilerin çok üzerinde artmasını engellemek ve vatandaşın daha ucuz, sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak için yapacağı hal düzenlemesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Düzenleme kapsamında illerdeki hallerin sayısı ve buna bağlı olarak da rekabet artırılacak. Fiyatları istediği gibi belirleyen mafyatik yapılanmalara son verilecek.

Gündemdeki düzenlemeler şöyle:

BÜYÜKŞEHİRLERDE hal sayısı artırılacak. Bunun için belediyelere arazi dahil pek çok destek verilecek. Böylece tekel kırılıp bir rekabet ortamı oluşacak. Bu da fiyatları aşağı çekecek.

YENi açılacak hallerde bir kişi birden fazla yere sahip olamayacak.

ÜRETiCi kooperatiflerine hallerde yer verilecek.

ZiNCiR marketlerin doğrudan tarladan değil, hallerden mal alması sağlanacak.

HALLERDEKi üreticilerin ürünlerinin satışında bazı muafiyet-teşviklerin getirilmesi gündemde.

Zübeyde YALÇIN