Kredi kullananlara iyi haber: Erken ödeyene ücret ve masraflar iade edilecek

Tüketici kredisi kullananlara çok sayıda kolaylık ve yeni haklar getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre; tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak. Böylece tüketicilerin, ödedikleri ücret ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azalacak.

Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak. Konut satışında teslim süresi limiti 48 aya çıkarılarak büyük projelerde inşaatın uzun sürmesi nedeniyle 1 yıl ek tanındı. Devre mülklerin satışında ön ödemeli usul de yasaklandı. Ayrıca tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır yükseltildi. 30 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda hakem heyetlerine başvurulacak.

Hazal ATEŞ