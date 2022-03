Dün İngiliz Muhipleri Cemiyeti bugün Londra'daki swap oyuncuları! Savaş bugün de sürüyor...

İşte Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nun "Dün: İngiliz Muhipleri Cemiyeti... Bugün: Londra'daki swap oyuncuları!" başlıklı yazısı

Rusya'nın,Ukrayna'yı işgali, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 5 konuda dünyayı alarme etti.

1- Yerli ve milli savunmanın önemi. 2- Enerji güvenliği. 3- Ekonomik/finansal güvenlik . 4- Gıda güvenliği. 5- Siber güvenlik.

Bu hususları not ettikten sonra gelin şimdi biraz da tarih okuması yapalım...

Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan muhtelif cemiyetleri ve rollerini hatırlayalım. Mesela...

İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin iki ayrı yüzü vardı. Açık yönü Osmanlı'nın sözde istikbali için, İngiliz himayesini sağlamaktı. Bir de gizli yönü söz konusuydu. Ana hedefleri, memlekette millî şuuru felce uğratmak, yabancı müdahalesini kolaylaştırmaktı.

Ve şimdi de yakın dönem ekonomisinin kritik dönüm noktalarına odaklanalım... İster ekonomiye merakınız olsun, ister uzaktan takip edin, isterseniz işin uzmanı olun... 4 yıl öncesinden gelen aşağıdaki tespitleri okuduğunuzda yazarın haklılığını teslim edeceğinize kuşku yok!

- Finansal güvenliğimizi tehdit eden ve kırılganlıklarımızı artıran bir unsur da bankalarımızın yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları para takası, popüler adıyla swap işlemleriydi. Bankalarımız yurt içinden ve dışından topladıkları dövizleri Londra'daki swap piyasasında TL'ye çeviriyor. Yabancılardan aldıkları TL ile yurt içinde kredi veriyordu. TL'nin kaynağı Londra olunca, faizini de Londra'daki yatırımcılar belirliyordu!

- Ortalama vadesi bir hafta civarında olan ve toplam hacmi 90 milyar dolara kadar ulaşmış bu işlemler vade gününde yenilenmez ve yabancılar bankalarımıza ödünç verdikleri TL'yi bir anda satıp dolara dönerse, döviz kurlarında ve finans piyasalarımızda büyük bir sarsıntı yaşanabilirdi!

- Jeopolitik rekabetin ve anlaşmazlıkların giderek arttığı bir dönemde Türkiye'ye karşı finansal operasyona girişebilecek güçlerin elinden bu silahların alınması gerekiyordu.

- Öyle bir düzen kurulmuştu ki, iç ve dış spekülatörler hem faizimizi hem de döviz kurlarımızı diledikleri şekilde belirleyebiliyor, speküle edebiliyordu!

- Merkez Bankamız faiz artırmaya zorlanıyor, hedeflerine ulaştıklarında da yüksek kur seviyesinden TL'ye dönüp yüksek faiz kazancı elde ediyorlardı.

Ve bence, gelecek kuşakların asla unutmaması gereken, yazarın görev döneminde neşter vurduğu için adeta lince uğradığı ama bozduğu oyun!

"... Yurt dışı yerleşiklerin net swap pozisyonlarının 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin hemen ardından hızla artarak 10 milyar dolar seviyesinden 2017 sonunda 60 milyar dolar seviyesine kadar yükseldiğine dikkat çekmek istiyorum! Sanki silah gücüyle ulaşılamayan siyasi değişimi finansal saldırılarla elde etmek için yeni bir kurgu hazırlanıyor ve yüklü miktarda TL her an dövize dönmeye hazır şekilde kısa vadeli swap hesaplarında bekletiliyordu!"

Evet, doğru tahmin ettiniz... Yorum, saptama ve uyarılar eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Burası Çok Önemli" kitabından derlendi. Albayrak'ın, enerji sektörüne "milli damga vuran" icraatları kamuoyunda hem anlaşıldı hem de taraftar buldu. Ancak, "ekonomik bağımsızlık mücadelesi" henüz hak ettiği karşılığı bulamadı. Neden? Çünkü, bu savaş bugün de açık/örtülü yöntemlerle sürüyor da ondan. Zaman, 2018 yılından bu yana nasıl badireler atlatıldığını mutlaka gösterecektir.

Buradan, üniversitelerimize ve iktisat kürsülerindeki kıymetli hocalara seslenmek istiyorum. Türkiye ekonomisinin zorunlu istikamet misali itildiği "yüksek faiz-düşük kur" sarmalından kurtulma çabasını, konferanslar dizisi ile keşke toplumun tüm kesimlerine anlatabilseniz!

