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    • Ekonomi
    • 17.02.2022 07:34
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    • 17.02.2022 07:35
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    TOKİ Kırşehir Merkez Kındam kura çekilişi canlı yayın izle! Kırşehir TOKİ 2+1/ 3+1 332 konut kura çekiliş sonuçları isim listesi!

    TOKİ kura çekimleri son sürat devam ediyor. Bugün gözler Kırşehir Merkez Kındam Mahallesi 2. Etap 496 konut projesi kapsamında, 241 adet 2+1 ve 90 adet 3+1 konut için hak sahibi belirleme kurasına çevrildi. Bugün noter huzurunda çekilecek kura neticesinde konutların sahipleri belli olacak. Peki, TOKİ Kırşehir Merkez Kındam kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir, nereden? Kırşehir TOKİ kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte canlı yayın izleme linki ve kura sonuçları isim listesi...

    takvim.com.tr
    TOKİ Kırşehir Merkez Kındam kura çekilişi sonuçları isim listesi!

    TOKİ Kırşehir Merkez Kındem Mahallesi kura çekilişi için beklenen gün geldi çattı. Kırşehir'in merkez ilçesine bağlı Kındam mahallesinde TOKİ konutları bugün sahiplerini bulacak. 2022 yılında projelerine hız kesmeden devam eden TOKİ bugün Kırşehir konutlarını sahiplerine kavuşturacak. Meraklı bekleyiş devam ederken vatandaşlar bir çok soruya yanıt arıyor. Peki; TOKİ Kırşehir Merkez Kındam kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir, nereden? Kırşehir TOKİ kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte canlı yayın izleme linki ve kura sonuçları isim listesi...

    BİLGİLER!

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAHALLESİ 2. ETAP 496 KONUT
    kapsamında üretilecek 332 adet konut satışa sunulacaktır.
    Proje Adı: KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAHALLESİ 2. ETAP 496 KONUT
    Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 241 adet ,3+1 konut 91 adet
    Satış Yönetimi: Kuralı Satış



    Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
    Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
    İletişim İnternet: www.toki.gov.tr

        İletişim telefon: 444 86 54
        Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1,3+1
        Kura Tarihi: 17 Şubat 2022

        TOKİ KIRŞEHİR MERKEZ KINAM MAHALLESİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kırşehir Merkez'de oluşturulan konut projesi kapsamında yapılacak olan 496 adet konuttan 332 adedi satışa çıkarıldı. Bu konutlar için kura çekimi 17 Şubat 2022 Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Çekilişi canlı izleyebilirsiniz. TOKİ'nin Youtube sayfası üzerinden canlı olarak çekiliş yayınlanacak. Yayını naklen izlemek için https://www.youtube.com/c/TokiKurumsal adresini kullanabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi TOKİ Kırşehir Merkez Kındam kura çekilişi canlı yayın izle! Kırşehir TOKİ 2+1/ 3+1 332 konut kura çekiliş sonuçları isim listesi!
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