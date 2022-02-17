TOKİ Kırşehir Merkez Kındam kura çekilişi canlı yayın izle! Kırşehir TOKİ 2+1/ 3+1 332 konut kura çekiliş sonuçları isim listesi!

TOKİ Kırşehir Merkez Kındem Mahallesi kura çekilişi için beklenen gün geldi çattı. Kırşehir'in merkez ilçesine bağlı Kındam mahallesinde TOKİ konutları bugün sahiplerini bulacak. 2022 yılında projelerine hız kesmeden devam eden TOKİ bugün Kırşehir konutlarını sahiplerine kavuşturacak. Meraklı bekleyiş devam ederken vatandaşlar bir çok soruya yanıt arıyor. Peki; TOKİ Kırşehir Merkez Kındam kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir, nereden? Kırşehir TOKİ kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte canlı yayın izleme linki ve kura sonuçları isim listesi...