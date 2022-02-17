TOKİ Kırşehir Merkez Kındam kura çekilişi canlı yayın izle! Kırşehir TOKİ 2+1/ 3+1 332 konut kura çekiliş sonuçları isim listesi!

TOKİ Kırşehir Merkez Kındem Mahallesi kura çekilişi için beklenen gün geldi çattı. Kırşehir'in merkez ilçesine bağlı Kındam mahallesinde TOKİ konutları bugün sahiplerini bulacak. 2022 yılında projelerine hız kesmeden devam eden TOKİ bugün Kırşehir konutlarını sahiplerine kavuşturacak. Meraklı bekleyiş devam ederken vatandaşlar bir çok soruya yanıt arıyor. Peki; TOKİ Kırşehir Merkez Kındam kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir, nereden? Kırşehir TOKİ kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte canlı yayın izleme linki ve kura sonuçları isim listesi...
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAHALLESİ 2. ETAP 496 KONUT
kapsamında üretilecek 332 adet konut satışa sunulacaktır.
Proje Adı: KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAHALLESİ 2. ETAP 496 KONUT
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 241 adet ,3+1 konut 91 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr