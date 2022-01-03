Zamlı sigara fiyatları 2022! Sigara ve alkole zam geldi mi son dakika? 3 Ocak Pazartesi sigara fiyatları ne oldu?

Sigara ve alkole zam geldi mi son dakika? 3 Ocak Pazartesi sigara fiyatları ne oldu? soruları gündemde yer alıyor. Sigara ve alkol tüketenler ocak ayında sigara zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Son günlerde sigaraya zam geleceği yönündeki iddialar çok konuşuluyor. Vatandaşlar gün içerisinde sık sk güncel sigara fiyatlarını araştırıyor. Son dakika haberine göre sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV'ye zam geldi. İşte detaylar...

SİGARA VE ALKOLE ZAM GELDİ Mİ?

Bilindiği üzere geçtiğimiz ay Philip Morris, JTİ ve BAT markaları başta olmak üzere, neredeyse tüm markalara zam geldiği duyurulmuştu. Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigaraları zamlı liste fiyatlarını açıklamıştı.

Bir süredir de sigaraya yeniden zam geleceği iddia ediliyordu. Son dakika haberine göre sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV'ye %47 zam geldi.