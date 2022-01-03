Zamlı sigara fiyatları 2022! Sigara ve alkole zam geldi mi son dakika? 3 Ocak Pazartesi sigara fiyatları ne oldu?

Sigara ve alkole zam geldi mi son dakika? 3 Ocak Pazartesi sigara fiyatları ne oldu? soruları gündemde yer alıyor. Sigara ve alkol tüketenler ocak ayında sigara zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Son günlerde sigaraya zam geleceği yönündeki iddialar çok konuşuluyor. Vatandaşlar gün içerisinde sık sk güncel sigara fiyatlarını araştırıyor. Son dakika haberine göre sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV'ye zam geldi. İşte detaylar...
SİGARA VE ALKOLE ZAM GELDİ Mİ?
Bilindiği üzere geçtiğimiz ay Philip Morris, JTİ ve BAT markaları başta olmak üzere, neredeyse tüm markalara zam geldiği duyurulmuştu. Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigaraları zamlı liste fiyatlarını açıklamıştı.
Bir süredir de sigaraya yeniden zam geleceği iddia ediliyordu. Son dakika haberine göre sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV'ye %47 zam geldi.
3 OCAK 2022 PAZARTESİ SİGARA FİYATLARI
CAMEL SİGARA FİYATLARI
Camel Uzun Fiyatı 15,00 TL
Camel Kısa – Box Fiyatı 15,00 TL
Camel Kısa – Soft Fiyatı 15,00 TL
Camel White Fiyatı 15,00 TL
Camel Brown Fiyatı 15,00 TL
Camel Black Fiyatı 15,00 TL
Camel Deep Blue – Uzun Fiyatı 15,00 TL
Camel Deep Blue – Kısa Fiyatı 15,00 TL
Camel Blue Fiyatı 15,00 TL
Camel Dark Blue Fiyatı 15,00 TL
Camel Line Fiyatı 15,00 TL
Camel Rework Fiyatı 15,00 TL
Camel Slender Fiyatı 14,50 TL
Camel Slender Gray Fiyatı 14,50 TL
WINSTON SİGARA FİYATLARI
Winston Uzun Fiyatı 16,00 TL
Winston Kısa – Box Fiyatı 16,00 TL
Winston Kısa – Soft Fiyatı 16,00 TL
Winston Light – Uzun Fiyatı 16,00 TL
Winston Light – Kısa Fiyatı 16,00 TL
Winston Süper Light Fiyatı 16,00 TL
Winston Süper Light Slim Fiyatı 16,00 TL
Winston Light Slim Fiyatı 16,00 TL
Winston One Fiyatı 15,00 TL
Winston Dark Blue Fiyatı 15,00 TL
Winston Deep Blue Fiyatı 15,00 TL
Winston Xsence Blue Fiyatı 15,00 TL
Winston Xsence One Fiyatı 15,00 TL
Winston Slender Rework Fiyatı 15,00 TL
Winston Slender 4 Fiyatı 15,00 TL
Winston Slender 7 Fiyatı 15,00 TL
CHESTERFIELD SİGARA FİYATLARI
Chesterfield Fiyatı 14,50 TL
Chesterfield Blue Fiyatı 14,00 TL
Chesterfield Gray Fiyatı 14,00 TL
Chesterfield Mode Navy Fiyatı 14,00 TL
L&M SİGARA FİYATLARI
L&M Uzun Fiyatı 14,50 TL
L&M Kısa Fiyatı 14,50 TL
L&M Blue Line Fiyatı 14,50 TL
L&M Mode Red Fiyatı 14,00 TL
MONTE CARLO SİGARA FİYATLARI
Monte Carlo Fiyatı 14,50 TL
Monte Carlo Slender Fiyatı 14,00 TL
LD SİGARA FİYATLARI (Zamlı)
LD Fiyatı 14,00 TL
ROTHMANS SİGARA FİYATLARI
Rothmans Fiyatı (Tüm Ürünler) 17,50 TL