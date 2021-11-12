Sağlık harcamalarına TSS desteği

Pandemi ile birlikte sağlığımızın değerini çok daha iyi anladığımız bugünlerde sağlık harcamaları da giderek artış gösteriyor. TÜİK tarafından yayınlanan '2019 Sağlık Harcamaları' istatistiklerine göre; toplam sağlık harcaması 201 milyar 31 milyon lira olarak gerçekleşti. Kişi başına sağlık harcaması 2018 yılında 2.030 lira iken, bu rakam 2019 yılında yüzde 19.9 artarak 2.434 liraya yükseldi.

Sağlığın sadece pandemi gibi kriz dönemlerinde değil her dönemde en öncelikli konu olması gerektiğine dikkat çeken Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, "İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi son 1.5 yılda bize öğretti ki; her şeyden önce güvence altına almamız gerekenlerin başında kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı geliyor. Sağlık harcamaları giderek artış göstererek mali giderlere ek bir yük oluştursa da bütçe dostu olan tamamlayıcı sağlık sigortaları (TSS) gibi özel olarak geliştirilmiş sigorta ürünleri, SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından sigorta süresi içinde, poliçe özel ve genel şartları kapsamında sigortalının ödeyeceği fark ücretlerini teminat altına alarak sigortalılara güvence sağlıyor" dedi.