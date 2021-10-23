Sigortasız çalışan işçiye iyi haber (Ekonomi haberleri)

Yargıtay, yıllar önce sigortasız çalıştırıldığı günleri emekliliğe saydırmak isteyenleri sevindiren önemli bir karar verdi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 1 Haziran 1999 tarihinden 17 Eylül 1999 tarihine kadar sigortasız çalıştırılan bir işçinin açtığı davayı, işçi lehine karara bağladı. Çalışanın haklı bulunduğu kararda Yargıtay, işçinin sigortalı çalışmalarının SGK'ya kısmen bildirildiği hallerde, eksik bildirimlere yönelik olarak açılan davada 5 yıllık zaman aşımının işlemeyeceğini bildirdi.



SON ENFLASYON RAPORU HAFTAYA AÇIKLANIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 'Enflasyon Raporu 2021-IV'ün tanıtımı amacıyla 28 Ekim Perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. TCMB'nin yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 14.1 olmak üzere, yüzde 12.2 ile yüzde 16.0 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.



DEPOLARIN 4'TE 3'Ü DOLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyadaki gaz tedarik sıkıntısından etkilenmemek için adımlarını attıklarını ve atmaya devam ettiklerini belirterek, yeraltı doğalgaz depolarının 4'te 3'ünü doldurduklarını, gelecek haftalarda tamamını doldurmuş olacaklarını söyledi. Dönmez, "Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılacağına dair bazı iddialar ortaya atıldı. Böyle bir şey söz konusu değildir" dedi.





MOR PATATES HASADI BAŞLADI

Sivas'ta mor renkli tescilli patatesin hasadı başladı. Çiftçilerle birlikte patates söken Vali Salih Ayhan, Türkiye'de kullanılan tüm mor patates tohumlarının Sivas'tan temin edildiğini söyledi. Ayhan, şunları kaydetti: "30 dekarda yaklaşık 70 tonun üzerinde mor patates ekiminde Türkiye'nin tohumluğunu karşılamış oluyoruz. Ürün çeşidi anlamında ve katma değeri yüksek ürün üretiminde örnek endüstriyel bir bitki."







ATIL ARAZİLERE KEÇİBOYNUZU

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin geçen hafta Mersin'de "Keçiboynuzu şifa kaynağı oluyor" projesi kapsamında üreticilere dağıtımını yaptığı fidanlar toprakla buluştu. Yüzde 75 bakanlık hibesi ile 17 üreticinin 55 dekarda 'harnup' olarak da bilinen keçiboynuzu yetiştiriciliği yapacağı proje ile Mersin'de keçiboynuzu üretiminin artırılması ve atıl arazilerin ekonomiye kazandırması amaçlanıyor.







GAP ÇİFTÇİSİNE AYŞEHANIM

TESCILLI yerli yer fıstığı 'Ayşehanım', Şanlıurfa'da yapılan denemelerde sağladığı verimle bölge çiftçisinin yeni alternatif ürünü olacak. Tohumu geliştiren Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli Dr. Ayşe Nuran Çil, "Şanlıurfa'da kırmızı ağır topraklarda ve Bozova ilçesinde beyaz kireçli topraklarda olmak üzere 2 alanda denemelerimizi yaptık. Her iki toprak yapısında da olumlu sonuçlar aldık" dedi.