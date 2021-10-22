Mağrur İngilizleri çökerten vurguncu George Soros'a direneceğiz! Kurtlar Vadisi'nde yıllar önce anlatılmıştı...

İngiltere'de 1992'de yaşanan sterlin vurgunu ile Türkiye'nin küresel ve bölgesel çapta başarılı milli politikalarını geliştiren siyasi iradeye karşı yapılan dolarizasyon baskılamasının birbirine olan benzerliği akıllara karanlık spekülatör George Soros'u tekrar getirdi.
Yıllar önce, efsane dizinin ilk serisi Kurtlar Vadisi'nde tefeciyi canlandıran Musevi İplikçi Nedim (Nedim Malik), para sihirbazı lakaplı Macar ve Yahudi asıllı Amerikalı finans vurguncusu (spekülatör) George Soros'u şöyle anlatmıştı:
KURTLAR VADİSİ'NDE DÖVİZ SALDIRISI YILLAR ÖNCE ANLATILMIŞTI
"Bizim gurumuz George Soros'tur. Gözümüz kulağımız ondadır. O nereye gidiyor, ne yatırım yapıyor? Hep onu takip ederiz. O bir efsanedir.
Bilirsiniz, 5 yıl önce tek başına koca İngiltere'nin sterlinini yola getirdi. İngilizler develüasyon yapacak diye elindeki tüm sterlini çıkardı. Eee Soros yapıyorsa biz de hemen yaptık. Piyasada milyarlarca sterlin oldu. Ve değeri çok düştü. İngilizler ise develüasyon yapmak zorunda kaldı.
Yani Soros bir efsanedir. Soros'a direnmek mümkün değil. Hangi ülke ona direnirse, o ülkede yönetim el değiştirir."
YAHUDİ SOROS İNGİLTERE'Yİ NASIL ÇÖKERTTİ?
George Soros, 16 Eylül 1992'de İngiltere'de yaşanan "Kara Çarşamba"da öncü kuvvetti.
İngiliz ekonomisi değerli sterlini kaldırabilecek kadar güçlü değildi.
Karanlık ağın öne çıkan ismi Soros'a göre İngiliz ekonomisi kötüye gidiyordu ve tuzağa düşmüştü.
Aşırı değerlenmiş sterlin devalüasyon riski altındaydı. Ancak İngiltere, Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na (ERM) girdiği için sterlini devalüe edemiyor (para biriminin değerini düşürmek) ve 2.95 Alman markı seviyesinde tutmak zorunda kalıyordu.