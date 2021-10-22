Mağrur İngilizleri çökerten vurguncu George Soros'a direneceğiz! Kurtlar Vadisi'nde yıllar önce anlatılmıştı...

Yıllar önce, efsane dizinin ilk serisi Kurtlar Vadisi'nde tefeciyi canlandıran Musevi İplikçi Nedim (Nedim Malik), para sihirbazı lakaplı Macar ve Yahudi asıllı Amerikalı finans vurguncusu (spekülatör) George Soros'u şöyle anlatmıştı:

KURTLAR VADİSİ'NDE DÖVİZ SALDIRISI YILLAR ÖNCE ANLATILMIŞTI

"Bizim gurumuz George Soros'tur. Gözümüz kulağımız ondadır. O nereye gidiyor, ne yatırım yapıyor? Hep onu takip ederiz. O bir efsanedir.

Bilirsiniz, 5 yıl önce tek başına koca İngiltere'nin sterlinini yola getirdi. İngilizler develüasyon yapacak diye elindeki tüm sterlini çıkardı. Eee Soros yapıyorsa biz de hemen yaptık. Piyasada milyarlarca sterlin oldu. Ve değeri çok düştü. İngilizler ise develüasyon yapmak zorunda kaldı.

Yani Soros bir efsanedir. Soros'a direnmek mümkün değil. Hangi ülke ona direnirse, o ülkede yönetim el değiştirir."