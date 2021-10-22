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    • Ekonomi
    • 22.10.2021 12:19
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    • 22.10.2021 12:45
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    Mağrur İngilizleri çökerten vurguncu George Soros'a direneceğiz! Kurtlar Vadisi'nde yıllar önce anlatılmıştı...

    Dünyanın en karanlık isimlerinden kabul edilen Musevi asıllı George Soros, İngiltere'yi para birimi sterlini yerle yeksan ederek perişan etmişti. Türkiye'nin yüksek faizle ülkeleri sömüren dolar sahipleriyle mücadelesi piyasaları etkilerken 14 yıl önce Kurtlar Vadisi'nde yayınlanan spekülatör (vurguncu) Soros'un mağrur İngilizlere "Kara Çarşamba"yı yaşattığı sahne tekrar gündeme geldi. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    İngilizleri çökerten George Soros’a direneceğiz

    İngiltere'de 1992'de yaşanan sterlin vurgunu ile Türkiye'nin küresel ve bölgesel çapta başarılı milli politikalarını geliştiren siyasi iradeye karşı yapılan dolarizasyon baskılamasının birbirine olan benzerliği akıllara karanlık spekülatör George Soros'u tekrar getirdi.

    Yıllar önce, efsane dizinin ilk serisi Kurtlar Vadisi'nde tefeciyi canlandıran Musevi İplikçi Nedim (Nedim Malik), para sihirbazı lakaplı Macar ve Yahudi asıllı Amerikalı finans vurguncusu (spekülatör) George Soros'u şöyle anlatmıştı:

    KURTLAR VADİSİ'NDE DÖVİZ SALDIRISI YILLAR ÖNCE ANLATILMIŞTI

    "Bizim gurumuz George Soros'tur. Gözümüz kulağımız ondadır. O nereye gidiyor, ne yatırım yapıyor? Hep onu takip ederiz. O bir efsanedir.

    Bilirsiniz, 5 yıl önce tek başına koca İngiltere'nin sterlinini yola getirdi. İngilizler develüasyon yapacak diye elindeki tüm sterlini çıkardı. Eee Soros yapıyorsa biz de hemen yaptık. Piyasada milyarlarca sterlin oldu. Ve değeri çok düştü. İngilizler ise develüasyon yapmak zorunda kaldı.

    Yani Soros bir efsanedir. Soros'a direnmek mümkün değil. Hangi ülke ona direnirse, o ülkede yönetim el değiştirir."

    YAHUDİ SOROS İNGİLTERE'Yİ NASIL ÇÖKERTTİ?

    George Soros, 16 Eylül 1992'de İngiltere'de yaşanan "Kara Çarşamba"da öncü kuvvetti.

    İngiliz ekonomisi değerli sterlini kaldırabilecek kadar güçlü değildi.

    Karanlık ağın öne çıkan ismi Soros'a göre İngiliz ekonomisi kötüye gidiyordu ve tuzağa düşmüştü.

    Aşırı değerlenmiş sterlin devalüasyon riski altındaydı. Ancak İngiltere, Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na (ERM) girdiği için sterlini devalüe edemiyor (para biriminin değerini düşürmek) ve 2.95 Alman markı seviyesinde tutmak zorunda kalıyordu.

        Soros tam bu anda İngiltere'nin para birimi sterline karşı büyük bir savaşa girdi.

        Soros, İngiltere'nin kendi isteğiyle para anlaşmasını terk ederek sterlini devalüe etmesi gerektiğini yoksa buna mecbur kalacağını iddialı bir şekilde öne sürdü. Aynı zamanda spekülatif (vurgun hamlesi) pozisyonları almaktan da geri durmadı.

        ALMANYA'DAN TÜYO

        Alman Merkez Bankası Başkanı'ndan aldığı tüyoyu da değerlendirerek, 10 Eylül 1992'de 10 milyar dolar değerinde sterlin satıp mark aldı.

        Soros'un bu vurguncu girişimiyle sterlin değer kaybetmeye başladı. İngiltere Merkez Bankası (Bank of England) piyasaya girmeye çalıştı, mark satıp sterlin alarak düşüşü engellemeye çalıştı. 44 milyar döviz rezervinin 15 milyarını harcayan İngiltere Merkez Bankası (BoE) düşüşü engelleyemedi.

        İNGİLİZLER BİR GÜNDE İKİ KERE FAİZ ARTIRMAK ZORUNDA KALDI

        İngilizler faizleri yüzde 2 artırdılar. Ancak bu da sterlinin çöküşüne çare olmadı. İngiliz tarihinde ilk kez, bir günün içinde faizler ikinci kez artırıldı.

        Soros'un İngiltere ekonomisinde başlattığı kanama durmuyordu. Sonunda İngiliz hükümeti teslim oldu. İngiltere Başbakanı John Major yenilgiyi kabul etti.

        SOROS'UN DEVASA KAZANCI

        16 Eylül 1992 Çarşamba günü, sterlini Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'ndan çıkardılar ve sterlinin değeri yüzde 16 düşürdüler.

        Sterlin'in arkasından İspanya parası yüzde 28, İtalyan parası da yüzde 22 değer kaybetti.

            Sterlinin çöktüğü gün, Soros'un 1 milyar dolar kazandığı ortaya çıktı.

            Soros bir haftada 2 milyar dolar vurgun yapmıştı. 16 Eylül 1992 tarihi, mağrur İngilizler tarafından "Kara Çarşamba" olarak ilan edildi.

            Soros için "İngiltere Merkez Bankası'nı deviren adam" (The man who broke the Bank of England) yakıştırmaları yapıldı.

            Brexit aleyhine 400 bin sterlin harcamasıyla gündeme geldi. İngiltere aleyhine 'karanlık Yahudi komploları' kurmakla suçlanan Soros, Telegraph gazetesi tarafından İngiltere'nin iç işlerine karışmak için gizli planlar devreye koymakla suçlandı.

            PEKİ KİMDİR BU VURGUNCU GEORGE SOROS?

            Peki kim bu Soros? İşte "Liberal isyan ve işgal mühendisi" Musevi George Soros'un hayatı..

            Musevi bir ailenin çocuğu olan George Soros 12 Ağustos 1930'da Budapeşte'de dünyaya geldi. 91 yaşında olan George Soros halen yaşıyor.

            Ülke Nazi istilasına uğradığı zaman, ailesiyle birlikte çok tehlikeli ve güç günler yaşadı. Nazi Almanya'sı Macaristan'ı işgal ettiğinde yıl 19 Mart 1944'tü. Katolik rahip 14 yaşındaki küçük Soros'u Nazi askerlerinden dolaba saklayarak kurtardı. Babası, tüm aile bireyleri için sahte kimlikler düzenleyerek ve oturdukları yeri sürekli değiştirerek hayatta kalmalarını sağladı.

            Soros 1947'de İngiltere'ye göç etti ve Oxford Üniversitesi'nde School of Economist fakültesinde ekonomi tahsili gördü.

            Soros kendisini oldukça etkileyen anti komünist Karl Popper'in öğrencisiydi ve ileride uygulayacağı "Açık Toplum" (Open Society) projesi konusunda öğretmeninden ilham aldı. 1956'ya gelindiğinde ABD'ye göç eden Soros'un yaptığı iş arbitraj işlemleri oldu. Kurduğu uluslararası yatırım fonu ile büyük bir servetin sahibi olan Soros Quantum Fonu Grubu'nun baş yatırım danışmanı ve Soros Fund Management LLC'nin başkanıdır. Bu fon, 28 yıllık tarihinde dünyanın en yüksek performansa sahip yatırım fonu olarak kabul edildi.

            George Soros New School of Social Research, Budapest University of Echonomics, Oxford Üniversitesi ve Yale Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı aldı. 1995'te Bologna Üniversitesi tarafından da, dünya çapında açık toplumlar yaratmak yolundaki çalışmaları sebebiyle, üniversitenin en büyük onur unvanı olan"Laurea Honoris Casua" ile ödüllendirildi. George Soros Budapeşte'deki Central European University'nin (Orta Avrupa Üniversitesi) ve Moskova'daki International Science Foundation'ın (Uluslararası Bilim Vakfı) kurucusudur.

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