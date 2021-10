Mağrur İngilizleri çökerten vurguncu George Soros'a direneceğiz! Kurtlar Vadisi'nde yıllar önce anlatılmıştı...

Sterlinin çöktüğü gün, Soros'un 1 milyar dolar kazandığı ortaya çıktı.

Soros bir haftada 2 milyar dolar vurgun yapmıştı. 16 Eylül 1992 tarihi, mağrur İngilizler tarafından "Kara Çarşamba" olarak ilan edildi.

Soros için "İngiltere Merkez Bankası'nı deviren adam" (The man who broke the Bank of England) yakıştırmaları yapıldı.

Brexit aleyhine 400 bin sterlin harcamasıyla gündeme geldi. İngiltere aleyhine 'karanlık Yahudi komploları' kurmakla suçlanan Soros, Telegraph gazetesi tarafından İngiltere'nin iç işlerine karışmak için gizli planlar devreye koymakla suçlandı.

PEKİ KİMDİR BU VURGUNCU GEORGE SOROS?

Peki kim bu Soros? İşte "Liberal isyan ve işgal mühendisi" Musevi George Soros'un hayatı..

Musevi bir ailenin çocuğu olan George Soros 12 Ağustos 1930'da Budapeşte'de dünyaya geldi. 91 yaşında olan George Soros halen yaşıyor.