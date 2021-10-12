CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında skandal sözler! Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve FETÖ'cülere masum dedi!

Son günlerde sözde "Kürt sorunu"nu ortaya atan ve HDP'yi meşru gördüklerini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yine teröre çanak tuttu.
Kılıçdaroğlu, PKK'ya güzelleme yapan Osman Kavala'yı, 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi Selahattin Demirtaş'ı ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin failleri asker görünümlü teröristleri masum ilan etti.
NEDEN HAPİSHANEDE?
Kılıçdaroğlu "Adalet istiyoruz kendi ülkemizde. Kendim için istemiyorum, 83 milyon adına adalet istiyorum. Masum insanların kin ve intikam duygusuyla hapishanede tutulmasını istemiyorum. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, askeri öğrenciler, adaleti arayan avukatlar neden hapishanede? Türkiye'nin bir yol temizliğine ihtiyacı var. Kin ve öfke ile devleti yönetmeyeceğiz" dedi.