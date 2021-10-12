CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında skandal sözler! Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve FETÖ'cülere masum dedi!

OSMAN KAVALA'DAN PKK'YA GÜZELLEME

Kılıçdaroğlu'nun masum dediği Osman Kavala, 2015 yılında PKK'nın kanalı olarak bilinen IMC'ye katılıp skandal ifadeler kullanmıştı. Kavala, 4 Ağustos 2015 tarihinde İMC Televizyonu'nda yaptığı açıklamada; "Her ne kadar bazıları PKK'yı İŞİD'le veya buna benzeyen örgütlerle mukayese etseler de, şu anda PKK rasyonel siyaset yapma kapasitesine sahip bir örgüt. Bunu da sözcüleri konuşmalarında ifade ediyorlar.." dedi.

KAVALA'DAN JENERATÖR İSTEDİK

Star'ın haberine göre, Terörist Z.İ, kampların ihtiyaçlarının Türkiye'deki bazı işadamları tarafından da karşılandığını belirterek ''Bu iş adamlarından birisi de Osman Kavala'ydı. Kavala'ya ihtiyaçları bildiren evrak, kurye tarafından adresine elden götürülürdü. Kampın jeneratör ihtiyacı için de kurye ile talepte bulunuldu ancak o tarihte tutuklu olduğu için teslimat yapamadı" diye konuştu. Mahmur Mülteci Kampı imzalı yazıda "Sayın Osman Kavala; Kamp için 1000 KWA Dizel Otomatik Kabineli jeneratör ihtiyacı bulunmaktadır. Sunacağınız destek için şimdiden teşekkürler'' dedi.