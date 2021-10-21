Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi: Siz kimsiniz? Bunları ülkemizde barındırmak zorunda değiliz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola, Togo ve Nijerya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Özellikle Sorosçu Osman Kavala hakkında sert açıklamalarda bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"BU SOROS ARTIĞINI SAVUNANLAR, BUNU NASIL BIRAKTIRIRIZ GAYRETİ İÇİNDELER"
Bakın şimdi AİHM bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye'yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 tane büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz.