CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası'na "faizi düşürme" tehdidi! Fondaş medya destek çıktı

"Bir sözüm de Merkez Bankası Başkanı'na! Onuru olan bir bürokrat, akıl dışı bu emir karşısında, istifasını verir ve giderdi. Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan'dır. Ama unutmayın, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek!"

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