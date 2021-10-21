CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası'na "faizi düşürme" tehdidi! Fondaş medya destek çıktı

Merkez Bankası Ekim ayında 200 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 16'ya çekti.
Karardan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Bürokratlar, bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun" sözlerini sarf etmişti.
Köşeli kelimeler ile faiz indirimine karşı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın" diyerek seslendi.
TEHDİDE DEVAM EDİYOR
İç politikaya dönük gerilimi yükselten bir üslup kulanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmüştü.
KAVCIOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: SPEKÜLASYONLAR ZARAR VERİYOR
Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Merkez Bankası güçlüdür. Rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaştı. Bütün rakamlar açıktır, spekülasyonlar Merkez Bankasına zarar verir. Merkez Bankası'nı yanlış ve haksız bir şekilde eleştirmek doğru değil." dedi.