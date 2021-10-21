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    • Ekonomi
    • 21.10.2021 12:17
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    • 21.10.2021 14:38
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası'na "faizi düşürme" tehdidi! Fondaş medya destek çıktı

    Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında toplanarak Ekim ayı faiz kararını duyurdu. Buna göre TCMB, 200 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 16'ya çekti Kritik açıklama öncesi Londra'daki tefecilerin yüksek faiz isteğine sözcülük yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu skandal bir paylaşım yaptı. Fondaş medya ise ağız birliği yapmışçasına birbirinin kopyası haberler ile faiz indiriminin yapılmasını kötüledi. Yalan ve algı haberleriyle muhalifleri yanlış yönlendiren Sözcü, T24, Gerçek Gündem, Birgün, Cumhuriyet gibi fondaş medya organlarının karar açıklanmadan önce faiz indirimine karşı skandal içeriklerini derledik. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’ndan Merkez Bankası’na faizi düşürme tehdidi

    Merkez Bankası Ekim ayında 200 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 16'ya çekti.

    Karardan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Bürokratlar, bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun" sözlerini sarf etmişti.

    Köşeli kelimeler ile faiz indirimine karşı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın" diyerek seslendi.

    TEHDİDE DEVAM EDİYOR

    İç politikaya dönük gerilimi yükselten bir üslup kulanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmüştü.

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    KAVCIOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: SPEKÜLASYONLAR ZARAR VERİYOR

    Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Merkez Bankası güçlüdür. Rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaştı. Bütün rakamlar açıktır, spekülasyonlar Merkez Bankasına zarar verir. Merkez Bankası'nı yanlış ve haksız bir şekilde eleştirmek doğru değil." dedi.

        Bugün de üstü kapalı tehditlerine devam eden Olası faiz indirimlerine karşı olan Kılıçdaroğlu, Kars'taki 'Muhtarlar Buluşması'nda, "Buradan Kars'tan onlara sesleniyorum. Ekonominin gereği neyse onu yapın. Vatandaşı daha perişan ettirecek kararlar almayın." dedi.

        GEÇEN AY GERÇEKLEŞEN FAİZ İNDİRİMİ SONRASI KILIÇDAROĞLU: MERKEZ BANKASI BAŞKANI İSTİFA ET

        Geçtiğimiz ay Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Eylül ayı faiz kararını açıklamış yüzde 19 olan politika faizini yüzde 18'e düşürmüştü.

        Faizler iner inmez hemen tehdide başlayan Kılıçdaroğlu, her zaman yaptığı gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı suçladı.

        Londra'daki para baronlarının sözcülüğünü yapan Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın aldığı kararlarla Türkiye'yi fakirleştirdiğini ve vatandaşların faturasını dahi ödeyemez hale getirdiğini ileri sürdü.

            "Erdoğan, "Ben ekonomistim" diye diye aldığın kararlarla ülkeyi bugün daha da fakirleştirdin. Milleti faturasını ödeyemez hale getirirken, yine yandaşlarını zengin ettin! Sevgili halkım unutmayın; Erdoğan sebep, hayat pahalılığı ve ödenemeyen faturalar sonuçtur" diyen Kılıçdaroğlu yine bürokratları tehdit etmişti:

            "Bir sözüm de Merkez Bankası Başkanı'na! Onuru olan bir bürokrat, akıl dışı bu emir karşısında, istifasını verir ve giderdi. Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan'dır. Ama unutmayın, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek!"

            FONDAŞ MEDYA APARATLARI FAİZ İNDİRİMİNİ KÖTÜLEDİ

            Fondaş medyadan Sözcü, Birgün, Cumhuriyet, T24, Gerçek Gündem ise faiz indirimine karşı gerçek dışı haberler yayınlayarak muhalefeti yanıltma yoluna gitti.

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                    Haberler Ekonomi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası'na "faizi düşürme" tehdidi! Fondaş medya destek çıktı
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