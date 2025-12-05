15 yaş altına koruma kalkanı: Ebeveyn rızası alınacak... Kontrolü dijital platformlar yapacak!

Sosyal medya kullanımında 15 yaş sınırını açıklayan hükümet, 50 milyona yakın kullanıcısı olan oyun ve oyun platformlarını da yasa kapsamına alıyor. Ocak 2026'da TBMM'ye sunulacak yasa teklifinin başlıkları şöyle:

HESAP AÇAMAYACAKLAR

Sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşından küçük çocuklara kesin olarak hizmet sunamayacak ve hesap açmayacak. 15 yaş altındaki çocuklardaysa yalnızca çocuklara özgü sosyal medya uygulamalarına yasal temsilcilerinin rızasıyla girilebilecek. Takvim'den Önder Yılmaz'ın haberine göre, platformlar, basit ve güvenli olmayan sadece beyana dayalı sistem yerine, yaş doğrulama mekanizmalarını kullanmak zorunda olacak. Çocuklar '15-16 yaşındayım' deyip giremeyecek. Bunun kontrolünü dijital platformlar kendileri sağlayacak.



Sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşından küçük çocuklara kesin olarak hizmet sunamayacak (takvim.com.tr)

MAHKEME KARARI BEKLENMEYECEK

Yasadışı, çocuklara zararlı ve ağır şiddet içeren içerikler, mahkeme kararına gerek kalmadan hızlıca kaldırılacak. Böylece zararlı içerik daha fazla yayılıma girmeden platformlar tarafından öz denetim gerçekleştirilerek engellenmiş olacak.