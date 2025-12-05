15 yaş altına koruma kalkanı: Ebeveyn rızası alınacak... Kontrolü dijital platformlar yapacak!

PODCAST CANLI YAYIN

Hükümet, çocukları dijital ve sosyal medya platformlarının zararlarından korumak amacıyla “koruma kalkanı” oluşturuyor. Sosyal ağlar ve oyun platformları 15 yaşından küçüklere hizmet sunamayacak. Kanuna aykırı hareket edenlere ceza ve yaptırım uygulanacak.

Sosyal medya kullanımında 15 yaş sınırını açıklayan hükümet, 50 milyona yakın kullanıcısı olan oyun ve oyun platformlarını da yasa kapsamına alıyor. Ocak 2026'da TBMM'ye sunulacak yasa teklifinin başlıkları şöyle:

HESAP AÇAMAYACAKLAR

Sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşından küçük çocuklara kesin olarak hizmet sunamayacak ve hesap açmayacak. 15 yaş altındaki çocuklardaysa yalnızca çocuklara özgü sosyal medya uygulamalarına yasal temsilcilerinin rızasıyla girilebilecek. Takvim'den Önder Yılmaz'ın haberine göre, platformlar, basit ve güvenli olmayan sadece beyana dayalı sistem yerine, yaş doğrulama mekanizmalarını kullanmak zorunda olacak. Çocuklar '15-16 yaşındayım' deyip giremeyecek. Bunun kontrolünü dijital platformlar kendileri sağlayacak.


MAHKEME KARARI BEKLENMEYECEK

Yasadışı, çocuklara zararlı ve ağır şiddet içeren içerikler, mahkeme kararına gerek kalmadan hızlıca kaldırılacak. Böylece zararlı içerik daha fazla yayılıma girmeden platformlar tarafından öz denetim gerçekleştirilerek engellenmiş olacak.

EBEVEYNLER DENETLEYECEK

Çocukların çevrim içi güvenliğini artırmak için güçlü ebeveyn denetim araçları devreye sokulacak. Zararlı içerikler ve çocuklara yönelik reklamlar için etkili filtreleme sistemleri kurulacak.

RİSK ANALİZİ

Yasadışı, zararlı ya da şiddete dayalı içerikleri barındırabilme kapasitesi konusunda platformlar önceden kendi risk analizlerini yapacak. Platformlar riskli içeriklerin tespit edilip kaldırılması konusunda önleyici tedbirleri alacak.

ŞEFFAFLIK RAPORU

İlgili ağ sağlayıcıları periyodik raporlama yapacak. Bu raporlar otomatik moderasyon sistemlerinin hata oranlarını, risk değerlendirme sonuçlarını ve platformun güvenli tasarım özelliklerini de içerecek biçimde olacak. Raporlar öncelikle TBMM'ye sunulacak. Sistemlerin etkinliği, şikâyet yönetimi, risk analizleri ve güvenlik önlemlerine dair bilgileri kamuoyuna da açıklanacak.

OYUNDA YAŞ ŞARTI

50 milyon kullanıcı ve milyarlarca liralık pazarı olan oyun ve oyun sağlayıcıları ile dağıtıcıları kanun kapsamına alınacak. Bu platformlar yaş derecelendirmesi yapmak zorunda olacak. 13 yaşını doldurmamış çocuklar sadece yasal temsilcinin açık rızasıyla kayıt olabilecek. Oyun dağıtıcıları açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlayacak.

ZARARLI İÇERİK

Zararlı içerik yeniden tanımlanacak. Çocuklara zararlı olabilecek içerikler tespit edilmesi, önlenmesi ya da yayılıma girdikten sonra erişiminin engellenmesinin altyapısı sağlanmış olacak.

ŞİKAYET MEKANİZMASI
Veri ihlalleri, yasa dışı veya zararlı içerikler için 7/24 erişilebilir, hızlı işleyen bir şikayet mekanizması oluşturulacak.

PARA VE KAPATMA CEZASI

Kanunda ifade edilen hükümleri yerine getirmeyenlere para cezası, bant daraltma ve kapatma gibi fiilin ağırlığına göre kademeli cezalar verilecek.


KİŞİSEL VERİLER KORUNACAK


Çocukların kişisel verilerinin korunması konusunda da mutlaka şu anda yasada mevcut olmadığı için yasal bir düzenleme getirilecek.

