Gezi kalkışmasında Kavala, Alaton, Soros, FETÖ bağlantısı

Gezi kalkışmasında yargılanan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da, "casusluk" suçundan tutuklanan işadamı Osman Kavala'nın; ABD'li milyarder George Soros'la yeni bağlantıları çıktı.

Gezi kalkışmasının finansörü olduğu ifade edilen işadamı Osman Kavala ve ekibinin; dünyada kalkışma ve darbe girişimlerine destek verdiği bilinen spekülatör George Soros'la Gezi kalkışmasından öncesi ve sonrasında görüştüğü bildirildi.

KAVALA; GEZİ KALKIŞMASINDAN 52 GÜN ÖNCE GEORGE SOROS'LA GÖRÜŞTÜ

Osman Kavala'nın; 27 Mayıs 2013'te başlayan, 22 gün boyunca 79 ile yayılan Gezi Parkı kalkışmasından 52 gün önce George Soros'la görüştüğü tespit edildi.

Osman Kavala'nın; Gezi kalkışması öncesi eylemlerin planlanma aşamasında 5 Nisan 2013 tarihinde Macaristan'a gittiği tespit edildi.

Açık Toplum Vakfı'nın Genel Sekreteri Gökçe Tüylüoğlu'nun, Osman Kavala'yla Macaristan'a gittiği öğrenildi.

Osman Kavala, Açık Toplum Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Osman Kavala'nın da kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı, 18 Kasım 2018 tarihinden Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandıracaklarını duyurdu.

GEZİ KALKIŞMASI SONRASINDA SOROS'A RAPOR VERİLDİ

Osman Kavala'nın; George Soros'la Amerika'da birebir görüşmelerde bulunduğu, Gezi kalkışmasından sonra da Gökçe Tüylüoğlu'nun Soros'la evinde görüşerek kalkışmaya dair rapor verdiği ifade ediliyor.

Gezi kalkışmasından 4 ay sonra Açık Toplum Vakfı Genel Müdürü Gökçe Tüylüoğlu, Osman Kavala'yı 3 Eylül 2013'te aradı. Görüşmede, George Soros'la 20 Ekim'de görüşeceğini söyledi. Tüylüoğlu, Kavala'ya, "George Soros, ayın 20'si sabahı kahvaltıya çağırdı beni evine. Hani gitmeden önce sizinle bir durum değerlendirmesi yapmak istiyorum, hani İshak Bey'le de. Anladığım kadarıyla bir şey istiyorlar. Ne oluyor, ne bitiyor duymak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

AÇIK TOPLUM VAKFI, FETULLAH GÜLEN'İN YURT DIŞINA KAÇIRILMA SÜRECİNDE DE YER ALDI

Osman Kavala ekibinin; 1999 yılında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yurtdışına kaçırılma sürecinde de yer aldığı tespit edildi.

FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın Açık Toplum Vakfı'nın kurucusu ve Danışma Kurulu Üyesi İshak Alaton'dan ricada bulunduğu, Ankara eski Büyükelçisi Morton Abromowıtz'in aracılığıyla CIA eski yöneticisi Graham Fuller eski CIA danışmanı Henri Jak Barkey'le vize işini çözdüğü tespit edildi.

İshak Alaton'un da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1999 yılında ABD'ye kaçması için gerekli girişimi bizzat yaptığını ve bu nedenle kendisine borçlu olduklarını ifade ettiği kaydediliyor.

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA AÇIK TOPLUM VAKFI VE FETÖ İLİŞKİSİ DEŞİFRE EDİLDİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin Gezi olaylarıyla ilgili Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 9 sanık hakkında verdiği beraat kararına karşı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan istinaf başvurusunda; Osman Kavala'nın yönetim kurulu üyeliğini yaptığı Açık Toplum Vakfı'nın FETÖ mensuplarıyla ilişkilerine yer verildi.

ALATON: "VİZE HATIRLADIN MI? GÜLEN'LE GÖRÜŞTÜRDÜM BİR ÖĞLE YEMEĞİNDE MORTON ABROMOWITZ'İ. BANA BU KADAR BORÇLU.."

Açık Toplum Vakfı kurucu üyesi ve aynı zamanda 2013 yılı itibariyle vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığını da yapan İshak Alaton; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1999 yılında ABD'ye kaçması için gerekli girişimi bizzat yaptığını ve bu nedenle kendisine Fetullah Gülen grubunun kendisine borçlu olduklarını ifade ettiği kaydediliyor.

Açık Toplum Vakfı'nın Genel Sekreteri Gökçe Tüylüoğlu'nun, İshak Alaton'la yaptığı telefon görüşmesi şöyle:

Gökçe Tüylüoğlu: "Hı hı peki yani hani Turhan Bozkurt'a neden yapmadığı sorulabilir dediğiniz gibi"



İshak Alaton: "Ben onu yapacağım Çarşamba günü de sen bana dedin ki ne kadar... Sen haklısın belki de Ekrem Dumanlı'yı arayacağım. Biliyor musun neden? Hadi sana bir şey daha açıklayayım. Ekrem Dumanlı benden şeyi istedi, o eski hikaye vize hatırladın mı?"

Gökçe Tüylüoğlu: "Ha evet hatırladım evet evet hatırladım"

İshak Alaton: "O zaman o zaman onu temsil eden oydu ve onu görüştürdüm bir öğle yemeğinde Morton Abromowıtz'i. Yani bana bu kadar borçlu."

Gökçe Tüylüoğlu: "Aynen bence sizi kırmamaları gerekiyordu dolayısıyla önce bir Turhan Bozkurt'a ne oldu diye mutlaka sormak gerekiyor."

İshak Alaton: "Demek oradan başlayayım."

ANADOLU'DAN SÖZ SAHİBİ OLMAK İÇİN FETÖ MEDYASINDAN DESTEK İSTENMİŞ

Gökçe Tüylüoğlu, 28 Ekim 2013 tarihinde İshak Alaton'u aradığı, Fetullah Gülen'e yakın medyanın kendilerine destek vermediğini,İshak Alaton'dan bu konuda aracı olmasını istediği tespit edildi.

Gökçe Tüylüoğlu'nun, İshak Alaton'la yaptığı telefon görüşmesi şöyle:

Gökçe Tüylüoğlu: "Benim sizinle konuşmak istediğim bir konu daha var. Aslında İshak (İshak Alaton) beye bakın Zaman ve Todays Zaman hiç ilgi göstermedi, yani siz aradığınız için geldiler ama tek bir kelime çıkmadı her ikisinde de. İşte bilemiyorum bir de yani onu siz yani sizce neden diye ben size sormak istiyorum."

İshak Alaton: "Ben o zaman bunu soracağım Çarşamba günü"

Gökçe Tüylüoğlu: "Çünkü çünkü şöyle bir şey de var eğer bu var. Biliyorum ki Gazeteciler ve Yazarlar farklı vakfı ee Zaman ve Todays Zaman da farklı iki yapı. Ama eğer onlar hiç bir şekilde de cemaatin bir yayın organı. Burası eğer onlar hiç ilgi göstermiyorsa Anadolu'da o zaman onlarla bir şekilde ortaklık kurmamız da mümkün değil yani."

İshak Alaton: "Ben o zaman bir şey yapayım istiyorsan Turhan Bozkurt'u davet edeyim bana."

Gökçe Tüylüoğlu: "Ya Turhan Bozkurt ne kadar etkili"

İshak Alaton: "E vallahi ben sana söyleyeyim şöyle oldu ee etkisini şöyle düşünebilirsin bir Pazartesi günü geçen Pazartesi o beni aradı. Saat dört buçuğa doğru dedi ki 'Hocaefendi hastaneden döndü yerinde morali bozuk, sizin gibi yakın dostları onu arayınca morali çok düzeliyor. Acaba siz bir ara arayabilir misiniz?' dedi. Ben 'Hay hay ararım' dedim. Bunun üzerine hemen atladı üzerine, dedi ki 'Ekrem Dumanlı bu anda orada Pensilvanya'da Hocanın (Fetullah Gülen) yanında saat şimdi orada dokuz' dedi. 'Kahvaltıya oturacaklar biraz sonra dedi tam zamanıdır, arar mısınız?', 'Ararım' dedim numarayı verdi Ekrem Dumanlı'nın, şimdi bu aramayı organize eden.

İshak Alaton'un, telefon görüşmesinde ismi geçen Turhan Bozkurt, FETÖ'nün medya yapılanmasında yargılanıyor. Firari olan Turhan Bozkurt, Zaman Gazetesi'nde Ekonomi Müdürü olarak görev yaptı.

Kenan Kıran/Sabah