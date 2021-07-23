ABD sermayesiyle sözde bağımsız gazetecilik yapan çukur medyasına sert tepki: Fonlanmış diller!



Ama fantastik bir dünyada yaşamıyoruz. Klişenin de söylediği gibi dostlukların değil çıkarların hüküm sürdüğü bir dünya burası. Ve maalesef çıkarı olmasa ne İngilizler bize delik kuruş verir ne de onların parası ile fonlanan "gazeteciler" bir harf yazar. İngiliz'in, Alman'ın çıkarı nedir diye sorarsanız bir zahmet salgın döneminde dahi rekor üzerine rekor kıran İstanbul Havalimanı'nın inşaatı sırasında İngiliz BBC ve Alman DW'nin Türkçe servislerinin yaptığı haberlere bakın. Şimdi onunla kim uğraşacak derseniz vakti zamanında iki arkadaşımla beraber bendeniz uğraşmıştım, Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları raporuna da bakabilirsiniz.

KEKEÇ OLSA FONDAŞ MEDYA YAZARDI

İngiliz'in, Alman'ın, ABD'linin, Suudi'nin çıkarı belli. Merak etmeyin "gazeteciler" de bu işten kazanıyor. İnanmazsanız ABD'li Chrest Vakfı'nın yayınladığı fonlama listelerine bakın. Ruşen Çakır ve Mediascope'taki ekibi, 140Journos'u, Teyit.org'u hepsi orada. Yüzbinlerce dolar fonlanmışlar. Daha önce de listede yer alan "bağımsız" T24'e, "muhalif" Gazete Duvar'a, "sosyalist" Bianet'e rahmetli Ahmet Kekeç besleme medya ismini vermişti. Şimdi olsa Fondaş Medya yazardı muhtemelen.



Peki "gazeteci" taş mı yesin diye sorabilirsiniz. Yemesin, elbette.



Allah'ın takdir ettiği rızkı, helal yoldan, alın teriyle kazansın. Ama yurt dışından yüz bin dolarlık fonlar alıp gelip burada bize "özgür medya" lugatı parçalamasın bir zahmet.

Bir de kendilerini fonlayanları yalamak için kullandıkları o pis dillerini milli iradeden, Türkiye'nin Ankara'dan yönetilmesinden yana olan namusuyla düşünen, yazan, çizenlere uzatmasınlar yeter!."



ABD'Lİ VAKIF, SOL BASINI NEDEN BESLİYOR?

Öte yandan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür de, "ABD'li vakıf, sol basını neden besliyor?" başlıklı yazısında ABD ile Türkiye'de CHP ve yandaşlarının desteklediği çukur medyası arasındaki ilişkiyi yazdı: