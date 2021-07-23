ABD sermayesiyle sözde bağımsız gazetecilik yapan çukur medyasına sert tepki: Fonlanmış diller!

Müdahaleci ABD sermayesi, dünyayı kendi istediği doğrultuda yönlendirmek için çeşitli ülkelerde medya organlarını finanse ediyor ve bu kuruluşlar aldıkları parayla ülkelerde siyasi operasyon çekiyor.
ABD'DEN TETİKÇİ MEDYAYA YÜZ BİNLERCE DOLAR AKTI!
ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'ın ülkemizdeki muhalif medya organlarına yüz binlerce dolarlık hibe verdiği ortaya çıktı. Bu kuruluşların başında gazeteci Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesinin olması dikkat çekti.
Vakfın kendi internet sitesinden açıkladığı listede Türkiye'den birçok kuruluş var. On binlerce dolarlık destek alan kurumlar arasında Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.
Bu kuruluşlardan alınan "destek" miktarları şöyle:
Medyascope