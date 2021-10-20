Son dakika: Primini geri almak isteyenlere müjde! Emekli olmak istemeyen devletten primlerini geri alabilir mi?

8- Tavanı aşan primlerin iadesi için süreç nasıl işliyor?

Birden fazla işveren yanında yapılan çalışmalarda prime esas kazanç üst sınırının aşılması durumunda primlerin iadesi mümkün oluyor. Burada aynı sigorta türünde olmak önem taşıyor. Primler çalışanın tabi olduğu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanan tutarı aştığında adına fazla ödenen tutar Kurum'dan geri istenebiliyor.

9- Ölen kişilerin yakınları da alabiliyor mu?

Sigortalı çalışandan dolayı eş ve çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için SSK'lılarda en az 5 yıl sigortalılık, 900 prim günü, 4B ve 4C'liler de de 1800 prim günü koşulu aranıyor. Bağ-Kur'lu bir kişi öldüğünde 1780 prim günü bulunuyorsa bu kişinin hak sahibi ölüm aylığı alamaz. Ancak 1780 gün için ödenen primleri topluca alabilir.