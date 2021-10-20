Son dakika: Primini geri almak isteyenlere müjde! Emekli olmak istemeyen devletten primlerini geri alabilir mi?

Son dakika haberi... Sosyal Güvenlik Kurumu'na yatırılan primler isteyen sigortalılara iade edilebiliyor. Emeklilik yaşını dolduranlar prim iadesi hakkından yararlanabilir. Sadece çalışandan kesilen, uzun vadeli sigorta kollarını (malullük, yaşlılık, ölüm) ifade eden primler iade edilir. İşveren payı, sağlık sigortası payı ve İşsizlik Sigortası Fonu için kesilen prim iade edilmez.
SABAH'ta yer alan habere göre, Prim iadesi birincisi toptan ödeme ve ikincisi de birden fazla işveren yanında yapılan çalışmalarda prime esas kazanç üst sınırının aşılması durumunda yapılır. Toptan ödeme; emeklilik için aranan yaş koşullarından yaş şartını sağlayıp yeterli prim ödeme gün sayısına sahip olmayan sigortalılara yapılır. Tavanı aşan kazançlara ilişkin prim iadesi hemen yapılabilir. Prim iadesine yönelik merak edilen soruların yanıtları şöyle:
1- Emekli olmak istemeyen devletten primlerini geri alabilir mi?
Yaşın dolmasına karşın emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar bağlı bulunulan sosyal güvenlik merkezine ya da il müdürlüğüne yazılı talepte bulunmaları halinde ödemiş oldukları prim tutarlarını toplu bir şekilde iade alabilir.