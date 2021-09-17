Yapılandırmadan emeklilik fırsatı çıktı! Kredi ile emeklilik artık mümkün

Yapılandırma ile beraber binlerce vatandaşa erken emeklilik fırsatı doğdu. Prim borcunu yapılandırarak ya da daha önce borç nedeniyle dondurulan sürelerini ihya ederek emekli olabilecek vatandaşlara, kredi imkanı da sağlandı. Yapılandırma kapsamında emekli olmak isteyenlerin merak ettiği soruların yanıtları şöyle:

Prim, hizmet borçlanması için nasıl kredi kullanabilirim?

Yapılandırma, ihya ya da hizmet borçlanması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan kredi kullanabilir. Bunun için sosyal güvenlik il müdürlükleri ya da merkez müdürlüklerine başvurarak alınacak 'emekli olunabilir' yazısıyla bu bankalardan birine başvurulabilir.

Kredinin maliyeti nedir?

Kredi aylık yüzde 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kullanılabiliyor. Kredi taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödeniyor.

Borcumu yapılandırdığımda emekli aylığı alabilir miyim?

Prim borcunuzu yapılandırıp, dondurulan hizmetleri ihya ederek emekli olmanız durumunda ödemelerin tamamlanmasının ardından aylık alabilirsiniz. Süreye ihtiyacı olmayıp prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara da borçlar silinip, hizmet süresi durdurulduğunda aylık bağlanabilir.

YAPILANDIRMADA SON 14 GÜN

Başvurular nereye yapılıyor?

Yapılandırma başvurusu 30 Eylül'e kadar; e-sigorta kanalından ya da sosyal güvenlik müdürlüklerine yapılabilir. İhya için ise son tarih 1 Kasım.

Borçlular sağlıktan ne zaman yararlanır?

İlk taksitin ödenmesinin ardından sağlık hizmeti, hastaneye gidildiğinde provizyon alınıyor.

HAZAL ATEŞ