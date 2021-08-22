Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası 1 yılda 1 milyon güneş paneli üretti

Geçen yıl 19 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, faaliyet gösterdiği 1 yıllık sürede 1 milyon adet güneş paneli üretimi gerçekleştirdi. 400 milyon dolar yatırımla 25 bin metrekarelik alanda kurulan fabrikada, 1'inci fazı tamamlanan ve 370 megavat kurulu güce ulaşarak Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali konumuna gelen Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için üretim yapılıyor. Santral tamamlandığında Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük 5 güneş santralinden biri olacak.

ÖNCÜ YATIRIM OLDU

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 1 yıl önce hizmete açılan fabrikanın bu sürede önemli bir yol aldığını belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve yerli üretim ihtiyacı açısından öncü nitelikte bir yatırım oldu. Yalnızca paneli ve enerjiyi değil, teknolojiyi de geliştiren bir üretim merkezi olmayı hedefledik. 100'den fazla mühendis ve araştırmacımızın görev yaptığı Ar-Ge merkezimizin yürüttüğü çok önemli çalışmaların yanı sıra üretim teknolojilerinde ve uygulamada büyük başarılara imza attık."

'ÜRÜN VE TEKNOLOJİ İHRAÇ EDECEĞİZ'

Fabrikanın 1'inci yaşına girerken 1 milyon panel ürettiğini anlatan Cemal Kalyoncu, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bunun yanı sıra M 10 model üretimine ve satışına başladık. 1 milyon panelin 996 bini Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde kullanıldı. Hem ürün hem de teknoloji tarafında ihracat hedeflerimiz ve bu yönde giderek artan bir talep söz konusu. Fabrikamızda başlangıçta 500 megavat olan üretim kapasitesini de 1.200 megavata çıkardık. Kapasite artışıyla birlikte bin 400 olan çalışan sayısı da 2 bin 100'e ulaşacak."

EKONOMİYE VE ÇEVREYE KATKI

Toplam 1.4 milyar dolar yatırımla hayata geçirilen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ve Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, enerji ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretilmesinin yanı sıra yıllık 1.5 milyon ton karbon emisyonunun ve yaklaşık 400 milyon dolar tutarında döviz çıkışının önüne geçecek.