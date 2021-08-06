İcradan ev almak için gerekenler neler? İcradan ev almak mantıklı mı, kar getirir mi?

İCRADAN EV İÇİN İHALEYE NASIL KATILINABİLİR?

Her ne kadar icradan gayrimenkul alacak kişiler, yalnızca ihaleye verecekleri teklifle sürece dahil olsalar da; değer belirleme ve ilan prosedürlerine de kabaca hakim olunmalıdırlar. Zira bu aşamalarda hukuka aykırılık olması halinde ihale feshedilebilecektir. Bu durum ise alıcıların para ve zaman kaybetmesine sebep olabilecektir.

Gayrimenkulün güncel tapu takyidatıyla imar ve çap durumuna ilişkin yetkili mercilerden yazı alındıktan sonra dosya; satılacak gayrimenkulün kıymet takdirinin yapılabilmesi için bilirkişiye gönderilecektir. Bilirkişi sunulan belgeleri inceleyip ve diğer gerekli araştırmaları yaparak satışa sunulan gayrimenkulün değerini tespit edecektir. Değerlemeye ilişkin bu rapor hem tapu kaydındaki ilgililere hem borçlulara hem de alacaklılara tebliğ edilecektir.

Bu noktada rapor kendisine tebliğ edilen kişilerin 7 gün içerisinde kıymet takdirine itiraz etme hakkı bulunduğunu belirtmek gerekir. Gerekli masraf ve ücretin yatırılması halinde mahkeme yeniden bilirkişi incelemesi yaptırabilecektir. Herhangi bir itirazda bulunulmaması halinde kıymet takdiri kesinleşmiş sayılacak ve bundan sonraki işlemlerde bu değer esas alınacaktır. Söz konusu gayrimenkulde (imar değişikliği, doğal afet vb) çok önemli değişiklikler olmadığı sürece kıymet takdirine ilişkin rapor geçerliliğini 2 yıl koruyacaktır. Kıymet takdirinin kesinleşmesiyle birlikte açık artırmanın ilanı aşamasına geçilebilecektir.

İcradan ev alma sürecinde ilan, birinci açık artırma ihalesinden en az bir ay önce yapılmalı aynı zamanda tüm borçlulara ve tapu kaydındaki ilgililere tebliğ edilmelidir. İlanlar https://www.ilan.gov.tr/ adresinde de yayınlanacaktır. Ayrıca gerekli görülmesi halinde tirajı 50.000 üzerinde olan gazetelerden birinde de ilan yayınlanabilecektir. İlanda gayrimenkulün rayiç değeri, bulunduğu yer, önemli vasıfları, üzerindeki irtifak hakları, ipotekler, birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer / gün / saat hususları belirtilir. Bu şartlara uyulmaması, ihalenin feshine sebebiyet verebilecektir. Ayrıca icradan gayrimenkul almak için ihaleye katılacak kişilerin gayrimenkulün rayiç değerinin %20'sini icra dairesine ödemeleri yahut teminat mektubu vermeleri gerektiği hususu da ilanda belirtilecektir.