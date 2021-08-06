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    • Ekonomi
    • 06.08.2021 18:09
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    • 06.08.2021 18:12
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    İcradan ev almak için gerekenler neler? İcradan ev almak mantıklı mı, kar getirir mi?

    Bütçesini zorlamadan konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar İcradan ev almak için gerekenler neler? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. İcradan ev almak için ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar bu ihalelere kimlerin katılabileceğini, alabilmek için gerekli evrakların neler olduğunu merak ediyor. Peki İcradan ev almak mantıklı mı, kar getirir mi? İşte konuya dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    İcradan ev almak için gerekenler neler?

    İcradan ev almak için gerekenler neler? İcradan ev almak mantıklı mı, kar getirir mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yüksek ev fiyatlarından dolayı alternatif araştıran vatandaşlar ihaleyle icradan ev almak istiyor ve gerekli şartlarıni evrakların neler olduğunu sorguluyor. İşte konuya dair tüm bilgiler…

    İCRADAN EV ALMAK MANTIKLI MI, KARLI MI?

    İcraya düşen daireler emsallerinin yüzde 40 civarında altında satılıyor. 500 bin liralık daire, icra ihalesinde 300 bin liradan satılabiliyor.Bu nedenle daha uygun fiyatlarla ev almak isteyenler için karlı bir yatırım oluyor.

    İCRADAN EV İÇİN İHALEYE NASIL KATILINABİLİR?

    Her ne kadar icradan gayrimenkul alacak kişiler, yalnızca ihaleye verecekleri teklifle sürece dahil olsalar da; değer belirleme ve ilan prosedürlerine de kabaca hakim olunmalıdırlar. Zira bu aşamalarda hukuka aykırılık olması halinde ihale feshedilebilecektir. Bu durum ise alıcıların para ve zaman kaybetmesine sebep olabilecektir.

    Gayrimenkulün güncel tapu takyidatıyla imar ve çap durumuna ilişkin yetkili mercilerden yazı alındıktan sonra dosya; satılacak gayrimenkulün kıymet takdirinin yapılabilmesi için bilirkişiye gönderilecektir. Bilirkişi sunulan belgeleri inceleyip ve diğer gerekli araştırmaları yaparak satışa sunulan gayrimenkulün değerini tespit edecektir. Değerlemeye ilişkin bu rapor hem tapu kaydındaki ilgililere hem borçlulara hem de alacaklılara tebliğ edilecektir.

    Bu noktada rapor kendisine tebliğ edilen kişilerin 7 gün içerisinde kıymet takdirine itiraz etme hakkı bulunduğunu belirtmek gerekir. Gerekli masraf ve ücretin yatırılması halinde mahkeme yeniden bilirkişi incelemesi yaptırabilecektir. Herhangi bir itirazda bulunulmaması halinde kıymet takdiri kesinleşmiş sayılacak ve bundan sonraki işlemlerde bu değer esas alınacaktır. Söz konusu gayrimenkulde (imar değişikliği, doğal afet vb) çok önemli değişiklikler olmadığı sürece kıymet takdirine ilişkin rapor geçerliliğini 2 yıl koruyacaktır. Kıymet takdirinin kesinleşmesiyle birlikte açık artırmanın ilanı aşamasına geçilebilecektir.

    İcradan ev alma sürecinde ilan, birinci açık artırma ihalesinden en az bir ay önce yapılmalı aynı zamanda tüm borçlulara ve tapu kaydındaki ilgililere tebliğ edilmelidir. İlanlar https://www.ilan.gov.tr/ adresinde de yayınlanacaktır. Ayrıca gerekli görülmesi halinde tirajı 50.000 üzerinde olan gazetelerden birinde de ilan yayınlanabilecektir. İlanda gayrimenkulün rayiç değeri, bulunduğu yer, önemli vasıfları, üzerindeki irtifak hakları, ipotekler, birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer / gün / saat hususları belirtilir. Bu şartlara uyulmaması, ihalenin feshine sebebiyet verebilecektir. Ayrıca icradan gayrimenkul almak için ihaleye katılacak kişilerin gayrimenkulün rayiç değerinin %20'sini icra dairesine ödemeleri yahut teminat mektubu vermeleri gerektiği hususu da ilanda belirtilecektir.

        İCRADAN EV ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

        İcradan alınan gayrimenkullerin piyasa koşullarından çok daha ucuza alınabileceği düşünülmemelidir. Zira özellikle elektronik ihale sisteminin gelmesiyle birlikte icradaki gayrimenkuller gerçek değerlerine oldukça yakın bedellere satılmaktadır.
        İhalesi yapılan gayrimenkulün teklif verilmeden önce bizzat yerinde görülmesinde fayda vardır. Bu noktada emlakçılardan yahut internet üzerinden yapılacak karşılaştırmalarla rayiç bedel tahmin edilmelidir. Ayrıca ihaleye teklif vermeden önce icra dosyasının ve bilirkişi raporunun incelenmesinde büyük fayda vardır.
        Bilirkişi raporundaki ifadelerin güncelliğini kaybedebileceğinin farkında olunmalıdır. Zira sonraki süreçte gayrimenkulün (kapısının kırılması, kaloriferlerinin değişmesi vb) hasar alma ve (imar planının değişmesi, heyelana maruz kalması vs) durumunun değişme riski her zaman mevcuttur.
        Gayrimenkulün iskân durumu, yönetim planı, vaziyet planı ve imar planının incelenmesi yerinde olacaktır. Detaylı bilgi için "Gayrimenkul Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir" başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.
        İhaleye çıkan gayrimenkulde kiracı varsa satıştan hemen sonra yerleşmek / başkasına kiraya vermek mümkün olmayacaktır.
        Alınan gayrimenkulün kısa süre başkasına yüksek fiyatlarda satılması halinde gelir vergisi ödeneceği bilinmelidir.
        İhaleyi kazandıktan sonra vazgeçilmesi halinde detayları aşağıda açıklanacağı üzere birçok masrafla karşı karşıya kalınacağı bilinmelidir.
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        Haberler Ekonomi İcradan ev almak için gerekenler neler? İcradan ev almak mantıklı mı, kar getirir mi?
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