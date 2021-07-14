Sanayi üretimi Mayıs'ta yıllık yüzde 40.7 ile 38.2 olan beklentinin üzerinde arttı. Aylıkta da piyasanın düşüş beklentisinin aksine yüzde 1.3'lük büyüme yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; yıllık bazda en yüksek artış yüzde 66 ile dayanıklı tüketim malları grubunda gerçekleşti.

Geçen yılın Mart ayında 114 olan endeks, pandeminin etkisiyle Nisan'da 78.2'ye inmişti. Endeks bu yılın Mayıs ayı itibarıyla 117.3 ile pandemi öncesi seviyesine çıktı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Mayıs'ta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33.4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 42.8 arttı.