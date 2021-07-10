75 bin TL'lik faizsiz ve teminatsız desteği kaçırmayın! Başvuru süresi uzatıldı: KOBİ'lere yeni fırsat



Mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyunca 30 bin, küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca 75 bin liraya kadar destek sağlanacak. İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız olarak yararlanacak. 2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek. Desteğin geri ödeme süreci 2024'te başlayacak ve 2025'in sonuna kadar devam edecek.