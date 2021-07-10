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    75 bin TL'lik faizsiz ve teminatsız desteği kaçırmayın! Başvuru süresi uzatıldı: KOBİ'lere yeni fırsat

    Devletten işletmelere 75 bin TL'ye kadar destek... Covid-19’dan etkilenen işletmelere yönelik 3 yıl geri ödemesiz destek için başvuru süresi uzatıldı. Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, 6 Ağustos’a kadar başvuruda bulunabilecek...

    KOBİ'lere yeni fırsat

    Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Covid- 19 salgınından olumsuz etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik Hızlı Destek Programı'nda başvuru süresini 6 Ağustos'a kadar uzattı.

    Daha fazla işletmenin bu programdan yararlanması için süre uzatımı kararı aldıklarını söyleyen KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, "Şartları sağlayan mikro ve küçük ölçekli işletmeleri desteğimizden faydalanmaya davet ediyoruz" dedi.

    İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, iki bileşenden oluşuyor. İmalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmeler birinci, 2017 ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler de ikinci bileşen kapsamında değerlendiriliyor.

        İŞTE ŞARTLARI
        Programdan yararlanmak için işletmelerin Covid-19 salgınından önce faaliyette bulunması ve 2019'da en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekiyor. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde bu asgari gelir kriterine bakılmayacak. 2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir kaybı olan işletmeler programdan faydalanabilecek. Gelir kaybı kriterinde 12 aylık dönem dikkate alınacak.

        FAİZSİZ VE TEMİNATSIZ


        Mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyunca 30 bin, küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca 75 bin liraya kadar destek sağlanacak. İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız olarak yararlanacak. 2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek. Desteğin geri ödeme süreci 2024'te başlayacak ve 2025'in sonuna kadar devam edecek.
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        Haberler Ekonomi 75 bin TL'lik faizsiz ve teminatsız desteği kaçırmayın! Başvuru süresi uzatıldı: KOBİ'lere yeni fırsat