75 bin TL'lik faizsiz ve teminatsız desteği kaçırmayın! Başvuru süresi uzatıldı: KOBİ'lere yeni fırsat

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Covid- 19 salgınından olumsuz etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik Hızlı Destek Programı'nda başvuru süresini 6 Ağustos'a kadar uzattı.
Daha fazla işletmenin bu programdan yararlanması için süre uzatımı kararı aldıklarını söyleyen KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, "Şartları sağlayan mikro ve küçük ölçekli işletmeleri desteğimizden faydalanmaya davet ediyoruz" dedi.
İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, iki bileşenden oluşuyor. İmalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmeler birinci, 2017 ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler de ikinci bileşen kapsamında değerlendiriliyor.