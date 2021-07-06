Akbank para çekme hatası! Akbank banka kartı, kredi kartı, ATM neden çalışmıyor?

Akbank banka kartı, kredi kartları, ATM neden çalışmıyor? Akbank para çekme hatası nedir? Akbank kullanıcısı binlerce kişi bu soruların yanıtlarını arıyor. Akbank mobil ve internet uygulamalarında yaşanan sorunun ardından banka sistemlerinde de sorun olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Akbank bankamatik ve kredi kartlarıyla işlem yapmak isteyenler sıkıntı yaşıyor. Peki; Akbank bankamatik kredi kartları neden çalışmıyor?