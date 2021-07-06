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    • Ekonomi
    • 06.07.2021 14:20
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    • 06.07.2021 14:21
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    Akbank para çekme hatası! Akbank banka kartı, kredi kartı, ATM neden çalışmıyor?

    Akbank para çekme hatasıyla karşılaşan kullanıcılar Akbank bank kartı, kredi kartları neden çalışmıyor sorusunun cevabını merak ediyor. Akbank müşterileri bugün kötü bir sürprizle karşılaştı. Sabah saatlerinden itibaren Akbank mobil hizmetler çalışmazken, Akbank bankamatik ve kredi kartlarının da çalışmadığı belirtiliyor. Bankamatikten para çekmek isteyen vatandaşlar hatayla karşılaşıyor. Peki; Akbank para çekme hatası neden oldu? Akbank banka kartı, kredi kartları ATM neden çalışmıyor?

    takvim.com.tr
    Akbank para çekme hatası! Akbank banka kartı, kredi kartı, ATM neden çalışmıyor?

    Akbank banka kartı, kredi kartları, ATM neden çalışmıyor? Akbank para çekme hatası nedir? Akbank kullanıcısı binlerce kişi bu soruların yanıtlarını arıyor. Akbank mobil ve internet uygulamalarında yaşanan sorunun ardından banka sistemlerinde de sorun olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Akbank bankamatik ve kredi kartlarıyla işlem yapmak isteyenler sıkıntı yaşıyor. Peki; Akbank bankamatik kredi kartları neden çalışmıyor?

    AKBANK BANKA KARTI KREDİ KARTLARI NEDEN ÇALIŞMIYOR?

    ilyonlarca Akbank müşterisi bu sabah erken saatlerden itibaren bankanın hiç bir sistemine ulaşamıyor. Bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve kredi kartı pos cihazları çalışmaz iken, aynı zamanda bankanın kendi şubeler arasındaki sistemi de çalışmıyor.

    Akbank mobil çöktü mü? Akbank kredi kartları neden çalışmıyor?

    AKBANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

    Yaşanan gelişme üzerine siber saldırı iddiaları ortaya atılırken bankadan konu hakkında bir açıklama geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

        AKBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ ULAŞIM!

        Bireysel Müşteri İletişim Merkezi

        444 25 25 - 0850 222 25 25'i aradığınızda Sesle Yönlendirme Teknolojisi sayesinde tuşlama yapmadan, yapmak istediğiniz işlemi birkaç kelime ile söyleyerek Hesap Bakiyesini Öğrenme, Kredi Kartı Borç Bilgileri, Virman ve daha birçok işleminizi sesli yanıt sisteminde tamamlayabilirsiniz.

        Üstelik ihtiyaç duyduğunuz anda Müşteri İletişim Danışmanlarımıza hızlı ve kolay şekilde bağlanarak hizmet alabilirsiniz.

        Kurumsal Müşteri İletişim Merkezi

        444 25 25 - 0850 222 25 25'i arayarak Müşteri İletişim Merkezi'nden müşteri numaranız, kullanıcı kodunuz ve Akbank İnternet / Mobil şifreniz ile hizmet alabilir, Kurumsal Müşteri İletişim Merkezi ile şubeye gitmeden bankacılık işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

        Kurumsal hesaplarınız ile ilgili firma çalışanlarınıza istediğiniz hesap ve işlemler için istediğiniz yetkileri tanımlatabilirsiniz.

        Bunun için tek yapmanız gereken, şubenizden istediğiniz sayıda kullanıcıya, istediğiniz işlemlere yetki verilmesini talep etmektir.

        Hızlı Tanıma Hizmetimiz ile Sizi Tanıyoruz

        Daha hızlı ve öncelikli hizmet alabilmek için Bankamızda kayıtlı cep telefon numaranıza hızlı tanıma özelliği ekleterek Müşteri İletişim Merkezi'nin tanımlı müşterisi olabilirsiniz.

        Böylelikle 444 25 25 - 0850 222 25 25'i aradığınızda, TC Kimlik Numaranızı / Müşteri Numaranızı/ Kredi Kart Numaranızı/ Banka Kart Numarası tuşlamanıza gerek kalmadan sadece kart şifreniz ya da Akbank Şifreniz ile işlemlerinizi çok daha hızlı yapabilirsiniz.

        Hızlı Tanıma hizmetimize; Bireysel Akbank İnternet Şubesi ve Müşteri İletişim Merkezimizden tanımlama yapılmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Akbank para çekme hatası! Akbank banka kartı, kredi kartı, ATM neden çalışmıyor?