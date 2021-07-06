Akbank para çekme hatası! Akbank banka kartı, kredi kartı, ATM neden çalışmıyor?

Akbank banka kartı, kredi kartları, ATM neden çalışmıyor? Akbank para çekme hatası nedir? Akbank kullanıcısı binlerce kişi bu soruların yanıtlarını arıyor. Akbank mobil ve internet uygulamalarında yaşanan sorunun ardından banka sistemlerinde de sorun olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Akbank bankamatik ve kredi kartlarıyla işlem yapmak isteyenler sıkıntı yaşıyor. Peki; Akbank bankamatik kredi kartları neden çalışmıyor?
AKBANK BANKA KARTI KREDİ KARTLARI NEDEN ÇALIŞMIYOR?
ilyonlarca Akbank müşterisi bu sabah erken saatlerden itibaren bankanın hiç bir sistemine ulaşamıyor. Bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve kredi kartı pos cihazları çalışmaz iken, aynı zamanda bankanın kendi şubeler arasındaki sistemi de çalışmıyor.
Akbank mobil çöktü mü? Akbank kredi kartları neden çalışmıyor?
AKBANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ!
Yaşanan gelişme üzerine siber saldırı iddiaları ortaya atılırken bankadan konu hakkında bir açıklama geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.