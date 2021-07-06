Akbank mobil oturum kapandı hatası! Akbank mobil, internet çöktü mü neden açılmıyor? Akbank çöktü mü?

Akbank mobil çöktü mü Akbank neden açılmıyor? Akbank kredi kartları neden çalışmıyor? Türkiye'nin köklü bankalarından birisi olan Akbank kullanıcıları, mobil işlemlerde sıkıntı yaşıyor. Arama motorlarında Akbank mobil neden açılmıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar! Milyonlarca Akbank müşterisi bu sabah erken saatlerden itibaren bankanın hiç bir sistemine ulaşamıyor. Bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve kredi kartı pos cihazları çalışmaz iken, aynı zamanda bankanın kendi şubeler arasındaki sistemi de çalışmıyor. Akbank'tan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Akbank sistemlerindeki hata saat 14:15 itibariyle devam ediyor.