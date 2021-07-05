2021 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Toplu sözleşme ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Taşeron ve kamu işçileri maaş zamlarını beklerken bir yandan toplu sözleşme tarihlerini bekliyor. Zam tutarının ve toplantının yapıcağı güne çok az kaldı. Zammın ne kadar olacağı yüz binlerce çalışan tarafından merak edilirken Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na zam talebi sunuldu. Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4.800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti. Peki, toplu sözleşme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...

TAŞERON VE KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4.800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.