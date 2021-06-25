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    • Ekonomi
    • 26.06.2021 01:38
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    • 26.06.2021 01:38
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    Kırmızı et fiyatları 2021! Etin ve kıymanın kilosu kaç TL? Güncel kırmızı et fiyat listesi

    Tüm illerden vatandaşlar gündemde sıklıkla Kırmızı et fiyatları 2021 hakkında bilgi edinmek istiyor. Sağlık için gerekli faydaları bulunduran gıdanın fiyatları Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) sunulmaktadır. Ayrıca Migros, Carrefoursa gibi marketlerde de kıyma ile et ürünlerinin fiyatları farklılık gösterebiliyor. Peki Etin ve kıymanın kilosu kaç TL? Güncel fiyat listesini haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Kırmızı et fiyatları 2021!

    Kırmızı et fiyatları 2021! Etin ve kıymanın kilosu kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Vatandaşlar ortalama fiyatların yanı sıra marketlerde de kaç TL'den satışa sunulduğunu merak ederek sıklıkla araştırır oldu. Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) yanı sıra Migros, Carrefoursa kırmızı et fiyatlarını haberimizde derledik.

    KIRMIZI ET FİYATLARI 2021

    Konseyimizin Değerli Üyeleri, Konseyimiz Haftalık Periyotlar halinde Kombinalar ve Kesimhanelerden Alınan Yağsız Dana Kesim ve Yağsız Kuzu Karkas Fiyatları almaktadır. Fiyatlar bölgelere göre verilmekte olup Et ve Süt Kurumu Fiyatları Hariç ve Dahil olmak üzere iki ana başlık altında sunulmaktadır.

    Bölge Dana(Esk. Hariç) Kuzu(Esk. Hariç) Dana Kuzu
    Ege Bölgesi 44.20 56.40 41.47 49.95
    Akdeniz Bölgesi 43.15 57.00 41.36 50.25
    Marmara Bölgesi 44.20 58.50 43.38 56.85
    İç Anadolu Bölgesi 43.75 54.00 42.46 52.25
    Doğu Anadolu Bölgesi 43.50 51.50 41.00 48.83
    Güneydoğu Anadolu Bölgesi 43.50 51.60 41.63 49.58
    Karadeniz Bölgesi 44.50 57.00 44.50 57.00
    Ortalama 43.83 55.14 42.26 52.10
    Geçen Aya Göre Değişim Oranı (%) -1.70 -2.10 0.00 1.70
    Geçen Yıla Göre Değişim Oranı (%) 18.30 17.50 17.50 26.10
    *Peşin fiytlarıdır. %2 fire hariçtir. ESK fiyatlarına sözleşmeli prim ödemeleri dahildir.

    CARREFOURSA KIRMIZI ET FİYATLARI
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        Haberler Ekonomi Kırmızı et fiyatları 2021! Etin ve kıymanın kilosu kaç TL? Güncel kırmızı et fiyat listesi…