Kırmızı et fiyatları 2021! Etin ve kıymanın kilosu kaç TL? Güncel kırmızı et fiyat listesi

KIRMIZI ET FİYATLARI 2021

Konseyimizin Değerli Üyeleri, Konseyimiz Haftalık Periyotlar halinde Kombinalar ve Kesimhanelerden Alınan Yağsız Dana Kesim ve Yağsız Kuzu Karkas Fiyatları almaktadır. Fiyatlar bölgelere göre verilmekte olup Et ve Süt Kurumu Fiyatları Hariç ve Dahil olmak üzere iki ana başlık altında sunulmaktadır.

Bölge Dana(Esk. Hariç) Kuzu(Esk. Hariç) Dana Kuzu

Ege Bölgesi 44.20 56.40 41.47 49.95

Akdeniz Bölgesi 43.15 57.00 41.36 50.25

Marmara Bölgesi 44.20 58.50 43.38 56.85

İç Anadolu Bölgesi 43.75 54.00 42.46 52.25

Doğu Anadolu Bölgesi 43.50 51.50 41.00 48.83

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 43.50 51.60 41.63 49.58

Karadeniz Bölgesi 44.50 57.00 44.50 57.00

Ortalama 43.83 55.14 42.26 52.10

Geçen Aya Göre Değişim Oranı (%) -1.70 -2.10 0.00 1.70

Geçen Yıla Göre Değişim Oranı (%) 18.30 17.50 17.50 26.10

*Peşin fiytlarıdır. %2 fire hariçtir. ESK fiyatlarına sözleşmeli prim ödemeleri dahildir.