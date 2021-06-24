GYODER Başkanlığı’na Mehmet Kalyoncu seçildi

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), 21'inci olağan seçimli genel kurulunu gerçekleştirdi. Geçen yıl yönetim kurulu kararı ile GYODER Başkanlığı'nı üstlenen Mehmet Kalyoncu, genel kurulda, oy birliği ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.
GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, üstlendiği başkanlık görevini büyük bir heyecanla sürdüreceğini belirterek, yeni hedefler doğrultusunda GYODER'in kimliğinin daha yenilikçi bir yapıya bürüneceğini kaydetti.
Gayrimenkul sektörünü çok hareketli ve farklı bir dönemin beklediğini aktaran Kalyoncu, şunları söyledi:
"Bundan sonra birçok yenilik hayatımızı, ekonomimizi, sektörümüzü, hatta bireysel alışkanlıklarımızı etkileyecek. GYODER ailesi olarak, hep birlikte sektörümüzü bu yeni dünyaya hazırlamak zorundayız. Ürettiğimiz her proje, kendi çocuklarımıza layık gördüğümüz nitelikte olmalı."
GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, üstlendiği başkanlık görevini büyük bir heyecanla sürdüreceğini belirterek, yeni hedefler doğrultusunda GYODER'in kimliğinin daha yenilikçi bir yapıya bürüneceğini kaydetti.
Gayrimenkul sektörünü çok hareketli ve farklı bir dönemin beklediğini aktaran Kalyoncu, şunları söyledi:
"Bundan sonra birçok yenilik hayatımızı, ekonomimizi, sektörümüzü, hatta bireysel alışkanlıklarımızı etkileyecek. GYODER ailesi olarak, hep birlikte sektörümüzü bu yeni dünyaya hazırlamak zorundayız. Ürettiğimiz her proje, kendi çocuklarımıza layık gördüğümüz nitelikte olmalı."