GYODER Başkanlığı’na Mehmet Kalyoncu seçildi

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(GYODER), 21'inci olağanseçimli genel kurulunugerçekleştirdi. Geçen yılyönetim kurulu kararı ileGYODER Başkanlığı'nıüstlenengenel kurulda,oy birliği ile YönetimKurulu Başkanlığı'naseçildi.GYODERYönetim Kurulu Başkanıüstlendiği başkanlıkgörevini büyük birheyecanla sürdüreceğinibelirterek, yenihedefler doğrultusundaGYODER'in kimliğinindaha yenilikçi bir yapıyabürüneceğini kaydetti."Bundansonra birçok yenilikhayatımızı, ekonomimizi,sektörümüzü, hattabireysel alışkanlıklarımızıetkileyecek. GYODERailesi olarak, hep birliktesektörümüzü bu yenidünyaya hazırlamakzorundayız. Ürettiğimizher proje, kendiçocuklarımıza layıkgördüğümüz nitelikteolmalı."