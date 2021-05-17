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    bisiklet, paten, kaykay... Sporu lüks yapan ürünleri vitrine çıkardılar

    Spor tutkusu, pandemi dinlemedi. Kimi evde kimi de imkan oldukça açık havada spor yaptı. Spor ekipmanlarının satışları artarken, bu ürünlere ünlü tasarımcıların da eli değdi. 'den 'e, 'dan 'a kadar dünyaca ünlü lüks moda markaları spor ekipmanları işine el attı. Fiyatları ise dudak uçuklattı.

    Spor lüks oldu!

    Spor tutkusu, pandemi dinlemedi. Kimi evde kimi de imkan oldukça açık havada spor yaptı. Spor ekipmanlarının satışları artarken, bu ürünlere ünlü tasarımcıların da eli değdi. 'den 'e, 'dan 'a kadar dünyaca ünlü lüks moda markaları spor ekipmanları işine el attı. Fiyatları ise dudak uçuklattı. İşte sporu lüks yapan bazı ekipmanlar:

    : 39.118 TL

    : 240.534 TL



    Y: 25.177 TL

    ELDIVENİ: 12.068 TL

    GOLF ÇANTASI: 117.853 TL

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