Spor tutkusu, pandemi dinlemedi. Kimi evde kimi de imkan oldukça açık havada spor yaptı. Spor ekipmanlarının satışları artarken, bu ürünlere ünlü tasarımcıların da eli değdi. Saint Laurent'den Hermes'e, Prada'dan Louis Vuitton'a kadar dünyaca ünlü lüks moda markaları spor ekipmanları işine el attı. Fiyatları ise dudak uçuklattı. İşte sporu lüks yapan bazı ekipmanlar:

HERMES PATEN: 39.118 TL

LOUIS VUITTON BİSİKLET: 240.534 TL





SAINT LAURENT KAYKAY: 25.177 TL



ELISABETH WEINSTOCK BOKS ELDIVENİ: 12.068 TL

VALIGERIA GRIGNOLA GOLF ÇANTASI: 117.853 TL