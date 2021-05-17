Ev sahiplerinin emlak vergisi dönemi başladı. Belediyelere ödenen vergide ilk taksitlerin bu ay sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Ancak bazı şartları taşıyan vatandaşlar, vergiden muaf tutuluyor. İşte 10 soruda vergi rehberi.
KİMLER ÖDEMİYOR?
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve işsizler, sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.
HER KONUT İÇİN GEÇERLİ Mİ?
Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar yararlanamıyor.