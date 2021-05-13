Kamuda işe alımlar tek kapıdan

kamuda çalışan862 bin kişiye uyguladığı anketledevletin personel, insan kaynağıtomografisini çekti. Kamuverianketinde açıkuçlu sorulara 200 bininüzerinde yanıt geldi.Cumhurbaşkanlığıİnsan Kaynakları OfisiBaşkanı"Kamuda işe alımlartek kapıdan yapılacak,liyakat öne çıkacak. 3bin unvan sadeleşecek.Ortak bir insan kaynağıliteratürü oluşacak" dedi. Atay,insan kaynağı envanterinin etkinkullanımı ile 54 milyar liralıktasarruf sağlanacağını söyledi.