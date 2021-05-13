Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi kamuda çalışan 862 bin kişiye uyguladığı anketle devletin personel, insan kaynağı tomografisini çekti. Kamuveri anketinde açık uçlu sorulara 200 binin üzerinde yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, "Kamuda işe alımlar tek kapıdan yapılacak, liyakat öne çıkacak. 3 bin unvan sadeleşecek. Ortak bir insan kaynağı literatürü oluşacak" dedi. Atay, insan kaynağı envanterinin etkin kullanımı ile 54 milyar liralık tasarruf sağlanacağını söyledi.
- Ekonomi
- 13.05.2021 Gazete