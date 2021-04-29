İşçi alana 100 bin TL

Geçtiğimiz ay açıklanarak takvime bağlanan ekonomi reform paketindeki düzenlemeler için düğmeye basıldı. Bunlardan biri, istihdam desteği olacak. Makro ve küçük ölçekli firmalara her bir yeni işçi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim imkanı sağlanacak. Maksimum limiti 500 bin lira (ilave 5 istihdam) olarak belirlenen kredi, 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak. Yeni işçinin bir yıl boyunca primlerini devlet karşılayacak.
KAMU ÇALIŞANINA 9 GÜN TATİL
Kamu kurumlarında görev yapanların Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıktı. Kamu kuruluşlarına gönderilen yazıda, "Sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurumlarında çalışanlar 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacaklar" denildi.
ÖĞRENCİLERE STAJ YOLU AÇILDI
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, kamu ve özel sektörden gönüllü işverenlerin işbirliğiyle yürütülen '2021 Staj Seferbirliği Programı'nda 136 bin öğrencinin yer aldığı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı.
STAJCELL'DE YENİ DÖNEM
Turkcell'in yetenekli üniversite öğrencilerine staj ve yarı zamanlı çalışma fırsatı sunduğu dijital programı Stajcell 2021'e çevrim içi başvurular başladı. Programa başvurular 30 Nisan'a kadar kariyerim.turkcell. com.tr adresinden yapılabilecek. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, "Yeni fırsatlar sunuyoruz" dedi.
HAK-İŞ SABİT VERGİ İSTEDİ
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi taleplerini açıkladı. Arslan, "Kapsam dışı bırakılan taşeron işçilerin de biran evvel kadroya geçirilmesi talebimizi bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Mevcut gelir vergisi oranlarının emekçiler lehine düzenlenmesini, gelir vergisi oranının yüzde 20'ye sabitlenmesini özellikle talep ediyoruz" dedi.
KAMU ÇALIŞANINA 9 GÜN TATİL
Kamu kurumlarında görev yapanların Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıktı. Kamu kuruluşlarına gönderilen yazıda, "Sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurumlarında çalışanlar 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacaklar" denildi.
ÖĞRENCİLERE STAJ YOLU AÇILDI
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, kamu ve özel sektörden gönüllü işverenlerin işbirliğiyle yürütülen '2021 Staj Seferbirliği Programı'nda 136 bin öğrencinin yer aldığı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı.
STAJCELL'DE YENİ DÖNEM
Turkcell'in yetenekli üniversite öğrencilerine staj ve yarı zamanlı çalışma fırsatı sunduğu dijital programı Stajcell 2021'e çevrim içi başvurular başladı. Programa başvurular 30 Nisan'a kadar kariyerim.turkcell. com.tr adresinden yapılabilecek. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, "Yeni fırsatlar sunuyoruz" dedi.
HAK-İŞ SABİT VERGİ İSTEDİ
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi taleplerini açıkladı. Arslan, "Kapsam dışı bırakılan taşeron işçilerin de biran evvel kadroya geçirilmesi talebimizi bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Mevcut gelir vergisi oranlarının emekçiler lehine düzenlenmesini, gelir vergisi oranının yüzde 20'ye sabitlenmesini özellikle talep ediyoruz" dedi.