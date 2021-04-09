Kalyon Holding tarafından 1 milyar dolar yatırımla hayata geçirilen ve dünyanın 6'ncı büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar Güneş Santrali yatırımı son sürat devam ediyor. Tamamlandığında 3.5 milyon adet panelle 1.000 megavat üretim kapasitesine sahip olacak projede, halihazırda 190 megavat üretim kapasitesinin üzerine çıkıldı.
TEMİZ ENERJİ
Projenin en önemli etaplarından biri olan Denetleme, Kontrol ve Veri Merkezi (SCADA) için de mimari tasarım yarışması düzenlendi. Ödül töreninde konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 8 ay önce Ankara'da Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde "Çare temiz enerji" dediğini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Hem ülkemizin hem de gezegenimizin geleceğinin anahtarı yenilenebilir enerjide. Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, ülkemizin toplam enerji üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20 artıracak. Ülke ekonomisine, bölgeye ve çevreye çok büyük katkıları olacak. Yapımı devam etmesine rağmen 190 megavat üretim kapasitesinin üzerine çıkmış ve halihazırda Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali haline gelmiş durumda."
MİMARLAR YARIŞTI
Hem fabrikanın hem de santralin, üretim tesisi olmanın ötesinde, sektöre ve ülkeye hizmet edecek birer teknoloji ve bilgi üssü olmasını hedeflediklerini aktaran Kalyoncu, bu amaçla dev bir Ar-Ge merkezi kurduklarını belirtti. Kalyoncu, "SCADA Mimari Tasarım Yarışması, gurur duyduğumuz bu projenin ihtişamına yakışır, geleceği yansıtan bir yönetim binası arayışıyla başladı. Ülkemizin çok değerli mimarları, çalışmalarıyla bu yarışmaya katıldı" dedi.
61 PROJE YARIŞTI
Kalyon Holding ve Türkiye Tasarım Vakfı işbirliğiyle yenilenebilir enerji projesinin yönetim binası için düzenlenen yarışmada, 61 proje yarıştı. Yüksek Mimar Caner Bilgin ve Mimar Begüm Yılmaz Bilgin tarafından hazırlanan 'Vaha' isimli proje birincilik ödülüne layık görüldü.
TEMİZ ENERJİ
Projenin en önemli etaplarından biri olan Denetleme, Kontrol ve Veri Merkezi (SCADA) için de mimari tasarım yarışması düzenlendi. Ödül töreninde konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 8 ay önce Ankara'da Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde "Çare temiz enerji" dediğini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Hem ülkemizin hem de gezegenimizin geleceğinin anahtarı yenilenebilir enerjide. Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, ülkemizin toplam enerji üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20 artıracak. Ülke ekonomisine, bölgeye ve çevreye çok büyük katkıları olacak. Yapımı devam etmesine rağmen 190 megavat üretim kapasitesinin üzerine çıkmış ve halihazırda Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali haline gelmiş durumda."
MİMARLAR YARIŞTI
Hem fabrikanın hem de santralin, üretim tesisi olmanın ötesinde, sektöre ve ülkeye hizmet edecek birer teknoloji ve bilgi üssü olmasını hedeflediklerini aktaran Kalyoncu, bu amaçla dev bir Ar-Ge merkezi kurduklarını belirtti. Kalyoncu, "SCADA Mimari Tasarım Yarışması, gurur duyduğumuz bu projenin ihtişamına yakışır, geleceği yansıtan bir yönetim binası arayışıyla başladı. Ülkemizin çok değerli mimarları, çalışmalarıyla bu yarışmaya katıldı" dedi.
61 PROJE YARIŞTI
Kalyon Holding ve Türkiye Tasarım Vakfı işbirliğiyle yenilenebilir enerji projesinin yönetim binası için düzenlenen yarışmada, 61 proje yarıştı. Yüksek Mimar Caner Bilgin ve Mimar Begüm Yılmaz Bilgin tarafından hazırlanan 'Vaha' isimli proje birincilik ödülüne layık görüldü.