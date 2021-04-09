Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ’nin en büyüğü: 190 megavatı geçti

    Başkanı , ’in 190 megavatı geçerek ’nin en büyüğü haline geldiğini belirterek, ‘Proje ülkemizin enerji üretiminde güneşin payını yüzde 20 artıracak’ dedi.

    Türkiye’nin en büyüğü
    Kalyon Holding tarafından 1 milyar dolar yatırımla hayata geçirilen ve dünyanın 6'ncı büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar Güneş Santrali yatırımı son sürat devam ediyor. Tamamlandığında 3.5 milyon adet panelle 1.000 megavat üretim kapasitesine sahip olacak projede, halihazırda 190 megavat üretim kapasitesinin üzerine çıkıldı.



    TEMİZ ENERJİ
    Projenin en önemli etaplarından biri olan , Kontrol ve Veri Merkezi () için de mimari tasarım yarışması düzenlendi. Ödül töreninde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 8 ay önce 'da 'nın açılış töreninde "Çare temiz enerji" dediğini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Hem ülkemizin hem de gezegenimizin geleceğinin anahtarı yenilenebilir enerjide. , ülkemizin toplam enerji üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20 artıracak. Ülke ekonomisine, bölgeye ve çevreye çok büyük katkıları olacak. Yapımı devam etmesine rağmen 190 megavat üretim kapasitesinin üzerine çıkmış ve halihazırda Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali haline gelmiş durumda."

    MİMARLAR YARIŞTI
    Hem fabrikanın hem de santralin, üretim tesisi olmanın ötesinde, sektöre ve ülkeye hizmet edecek birer teknoloji ve bilgi üssü olmasını hedeflediklerini aktaran Kalyoncu, bu amaçla dev bir Ar-Ge merkezi kurduklarını belirtti. Kalyoncu, "SCADA Mimari Tasarım Yarışması, gurur duyduğumuz bu projenin ihtişamına yakışır, geleceği yansıtan bir yönetim binası arayışıyla başladı. Ülkemizin çok değerli mimarları, çalışmalarıyla bu yarışmaya katıldı" dedi.



    61 PROJE YARIŞTI
    Kalyon Holding ve işbirliğiyle yenilenebilir enerji projesinin yönetim binası için düzenlenen yarışmada, 61 proje yarıştı. Yüksek Mimar ve Mimar tarafından hazırlanan 'Vaha' isimli proje birincilik ödülüne layık görüldü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Türkiye’nin en büyüğü: Karapınar Güneş Santrali 190 megavatı geçti