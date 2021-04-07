Ek Hesabım ile ne tür bankacılık işlemlerini yapabilirim?



Vadesiz mevduat hesabının özelliklerine sahip olduğundan tüm bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin fatura gibi düzenli ödemeler, çek ödemeleri, nakit para talepleri, EFT, virman işlemlerini hesabınızda para olmadığı takdirde Ek Hesabınız ile gerçekleştirebilirsiniz.

Peşin ya da taksitli alışverişlerinizde de limitiniz yettiği sürece hesabınızın ana hesaba bağlı olması koşulu ile Ek Hesabınızı kullanabilirsiniz.

VAKIFBANK EK HESAP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıfbank KMH başvurusunun birçok kanalı bulunmaktadır. Vakıfbank ek hesap başvurusu, Vakıfbank şubeleri ve ATM'lerinden SMS veya intenet bankacılığı ile yapılabilir. Müşterinin Vakıfbank şubesinden yaptığı başvuruda; kimlik belgesi, gelir belgesi ve ikamet izni ibraz edilmesi gerekmektedir. Genellikle teminatsız olarak tanımlanan diğer hesaplar için banka, gerektiğinde müşteriden teminat veya başka belgeler talep edebilir. Vakıfbank Avans Hesap ATM başvurusu: Diğer işlemler - Başvuru - Ek Hesap Başvurusu talimatları izlenerek yapılabilir. Ek Vakıfbank hesabına SMS ile "EKH, TC Kimlik numarası, EKH limiti" yazıp 5724'e kısa mesaj göndererek başvurabilirsiniz. Vakıfbank KMH başvuru mesajının önek metni: "EKH 74174174174 3000" Vakıfbank'a yapılan kredi taleplerinin sorgulama ve takibi Vakıfbank müşteri hizmetleri (0 850 222 0 724) üzerinden yapılabilmektedir.