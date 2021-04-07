Ek hesap nedir? Banka ek hesap faiz oranları hesaplama işlemi nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Farklı pek çok bankadan açılabilecek ek hesap sayesinde paranız kalmasa bile ödemelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki faiz neye göre hesaplanıyor, bu imkandan faydalanmak için hangi şartları taşımak gerekir, başvurular nereden yapılıyor? İşte detaylar…
EK HESAP NEDİR?
Bankanın belirlediği bir limit dahilinde vadesiz mevduat hesabına tanımlanan ve hesabınızda yeterli bakiye olmadığında bile hesaptan para çekebilmenizi, alışveriş yapmanızı sağlayan bir kredi ürünüdür. Ayrıca Ek Hesabınızı* elektrik, su, doğalgaz, cep telefonu ve benzeri faturalar, sigorta primi, okul taksit ödemeleri gibi düzenli ödemelerinizin aksamaması için otomatik ödeme talimatı vererek ve diğer olası kısa süreli nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere kullanabilirsiniz.
Ek Hesap; vadesiz mevduat hesabının tüm özelliklerine sahip, sürekli bir kredidir. Bir kere tanımlandığında, limitiniz dahilinde dilediğiniz her an kullanabilirsiniz.
Ek Hesap / Kredili Mevduat Hesabı (KMH) Nedir?
Kredili mevduat hesabı (KMH) acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için limitiniz dahilinde para çekme, para gönderme ve ödeme işlemlerinizi yapmanızı sağlayan bir tür kredi hesabıdır. Ek Hesap, vadesiz hesabınıza bağlı kredili mevduat hesabıdır. Ek Hesabınızı kullanmadığınızda hiçbir faiz veya ek ücret ödemezsiniz.
EK HESAP FAİZ HESAPLAMA
Ek Hesap kullanımınıza günlük faiz uygulanır. Ek Hesap limitinizi aynı gün içerisinde kullanıp borcunuzu kapattığınızda bir günlük faiz uygulanmaktadır. Hafta sonu veya tatil günlerinde aynı gün içerisinde limitinizi kullanıp borcunuzu kapatmanız durumunda ise en yakın iş gününe kadar geçen süre için faiz hesaplaması yapılmaktadır. Ek Hesap faizini hesaplamak için hesaplama tablosunukullanabilirsiniz.