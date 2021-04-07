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    • Ekonomi
    • 07.04.2021 13:38
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    • 07.04.2021 13:39
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Banka hesabınızda para kalmadığı durumlarda ek bir bütçeye ihtiyaç duyulur, işte bu noktada bankaların ek hesapları imdada yetişiyor. Bir bankada ek hesabınız varsa olası ödemeleri mevcut hesabınızla ödeyemediğiniz durumlarda bu alternatif devreye giriyor. Peki ? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Ek hesap nedir?

    Ek hesap nedir? Banka ek hesap faiz oranları hesaplama işlemi nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Farklı pek çok bankadan açılabilecek ek hesap sayesinde paranız kalmasa bile ödemelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki faiz neye göre hesaplanıyor, bu imkandan faydalanmak için hangi şartları taşımak gerekir, başvurular nereden yapılıyor? İşte detaylar…

    EK HESAP NEDİR?

    Bankanın belirlediği bir limit dahilinde vadesiz mevduat hesabına tanımlanan ve hesabınızda yeterli bakiye olmadığında bile hesaptan para çekebilmenizi, alışveriş yapmanızı sağlayan bir kredi ürünüdür. Ayrıca Ek Hesabınızı* elektrik, su, doğalgaz, cep telefonu ve benzeri faturalar, sigorta primi, okul taksit ödemeleri gibi düzenli ödemelerinizin aksamaması için otomatik ödeme talimatı vererek ve diğer olası kısa süreli nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere kullanabilirsiniz.

    Ek Hesap; vadesiz mevduat hesabının tüm özelliklerine sahip, sürekli bir kredidir. Bir kere tanımlandığında, limitiniz dahilinde dilediğiniz her an kullanabilirsiniz.

    Ek Hesap / Kredili Mevduat Hesabı (KMH) Nedir?

    Kredili mevduat hesabı (KMH) acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için limitiniz dahilinde para çekme, para gönderme ve ödeme işlemlerinizi yapmanızı sağlayan bir tür kredi hesabıdır. Ek Hesap, vadesiz hesabınıza bağlı kredili mevduat hesabıdır. Ek Hesabınızı kullanmadığınızda hiçbir faiz veya ek ücret ödemezsiniz.

    EK HESAP FAİZ HESAPLAMA

    Ek Hesap kullanımınıza günlük faiz uygulanır. Ek Hesap limitinizi aynı gün içerisinde kullanıp borcunuzu kapattığınızda bir günlük faiz uygulanmaktadır. Hafta sonu veya tatil günlerinde aynı gün içerisinde limitinizi kullanıp borcunuzu kapatmanız durumunda ise en yakın iş gününe kadar geçen süre için faiz hesaplaması yapılmaktadır. Ek Hesap faizini hesaplamak için hesaplama tablosunukullanabilirsiniz.

        Ek Hesabım ile ne tür bankacılık işlemlerini yapabilirim?

        Vadesiz mevduat hesabının özelliklerine sahip olduğundan tüm bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin fatura gibi düzenli ödemeler, çek ödemeleri, nakit para talepleri, EFT, virman işlemlerini hesabınızda para olmadığı takdirde Ek Hesabınız ile gerçekleştirebilirsiniz.

        Peşin ya da taksitli alışverişlerinizde de limitiniz yettiği sürece hesabınızın ana hesaba bağlı olması koşulu ile Ek Hesabınızı kullanabilirsiniz.

        VAKIFBANK EK HESAP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Vakıfbank KMH başvurusunun birçok kanalı bulunmaktadır. Vakıfbank ek hesap başvurusu, Vakıfbank şubeleri ve ATM'lerinden SMS veya intenet bankacılığı ile yapılabilir. Müşterinin Vakıfbank şubesinden yaptığı başvuruda; kimlik belgesi, gelir belgesi ve ikamet izni ibraz edilmesi gerekmektedir. Genellikle teminatsız olarak tanımlanan diğer hesaplar için banka, gerektiğinde müşteriden teminat veya başka belgeler talep edebilir. Vakıfbank Avans Hesap ATM başvurusu: Diğer işlemler - Başvuru - Ek Hesap Başvurusu talimatları izlenerek yapılabilir. Ek Vakıfbank hesabına SMS ile "EKH, TC Kimlik numarası, EKH limiti" yazıp 5724'e kısa mesaj göndererek başvurabilirsiniz. Vakıfbank KMH başvuru mesajının önek metni: "EKH 74174174174 3000" Vakıfbank'a yapılan kredi taleplerinin sorgulama ve takibi Vakıfbank müşteri hizmetleri (0 850 222 0 724) üzerinden yapılabilmektedir.
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        Haberler Ekonomi Ek hesap nedir? Banka ek hesap faiz oranları hesaplama işlemi nasıl yapılır?