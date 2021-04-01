Haberler Ekonomi Ticarette yeni sayfa açılıyor

ilearasındaki ticaret hacmiulaşırken;hedef için yenidönem başlıyor.ABD Ticaret Temsilcisiile videokonferansyöntemiylebir görüşme yaptı. ABDTicaret Temsilcisi Tai'nin ilkgörüşmek istediği ülkelerarasında Türkiye'nin yeralması, ticari ilişkilereverilen önemi gösterdi.'lakredi anlaşmasıimzaladı. Çin EximBank'tan 320 milyon dolarve 500 milyon Çin Yuanıolmak üzere iki ayrı dilimdesağlanan uygun maliyetlikrediyle, yerel paralarlaticaretin geliştirilmesineve artırılmasına katkısağlanacak.Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, fay hatlarını araştırmak için Sütçü İmam Üniversitesi Deprem Araştırma ve Risk Yönetim Merkezi ile işbirliği yaptı. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Türkiye'de ilk ve öncü olacak bu çalışmayla yeni imara açılan alanlarda fay üzerinde yapılaşmanın engellenmesi ile ilgili önlemler alınacak" dedi.Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı dün gerçekleştirildi. 2011 yılında görevi Ersin Özince'den devralan İş Bankası'nın 16. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Bali, 'icrai görevde çalışmanın üst sınırı 35 yıl kuralı' çerçevesinde Hakan Aran'a devretti. Bali, yönetim kurulu üyesi olacak.TürkiyeKasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, Ocak ayı itibariyle et ve tavuğa 3 lira fiyat artışı yapıldığını belirterek, Ramazan ayında artış olmayacağını söyledi. Kıymanın kilosunun 60, kuşbaşının 65, antrikotun 85, bonfilenin 100, kuzu budunun 75, kuzu pirzolanın 110, kuzu kolun 70, tavuğun 15, kanadın 32 satıldığını ifade eden Yardımcı, tavuğa da zam yapılmaması için görüştüklerini aktardı.