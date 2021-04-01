Ticarette yeni sayfa açılıyor

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi 22.1 milyar dolara ulaşırken; 100 milyar dolarlık hedef için yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile videokonferans yöntemiyle bir görüşme yaptı. ABD Ticaret Temsilcisi Tai'nin ilk görüşmek istediği ülkeler arasında Türkiye'nin yer alması, ticari ilişkilere verilen önemi gösterdi.
ZİRAAT'E ÇİN'DEN 400 MİLYON $
Ziraat Bankası, Çin Exim Bank'la 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Çin Exim Bank'tan 320 milyon dolar ve 500 milyon Çin Yuanı olmak üzere iki ayrı dilimde sağlanan uygun maliyetli krediyle, yerel paralarla ticaretin geliştirilmesine ve artırılmasına katkı sağlanacak.
FAY ÜZERİNDE YAPILAŞMAYA SON
Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, fay hatlarını araştırmak için Sütçü İmam Üniversitesi Deprem Araştırma ve Risk Yönetim Merkezi ile işbirliği yaptı. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Türkiye'de ilk ve öncü olacak bu çalışmayla yeni imara açılan alanlarda fay üzerinde yapılaşmanın engellenmesi ile ilgili önlemler alınacak" dedi.
İŞ BANKASI'NDA KOLTUK DEĞİŞİMİ
İş Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı dün gerçekleştirildi. 2011 yılında görevi Ersin Özince'den devralan İş Bankası'nın 16. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Bali, 'icrai görevde çalışmanın üst sınırı 35 yıl kuralı' çerçevesinde Hakan Aran'a devretti. Bali, yönetim kurulu üyesi olacak.
'ETE ZAM YOK!'
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, Ocak ayı itibariyle et ve tavuğa 3 lira fiyat artışı yapıldığını belirterek, Ramazan ayında artış olmayacağını söyledi. Kıymanın kilosunun 60, kuşbaşının 65, antrikotun 85, bonfilenin 100, kuzu budunun 75, kuzu pirzolanın 110, kuzu kolun 70, tavuğun 15, kanadın 32 satıldığını ifade eden Yardımcı, tavuğa da zam yapılmaması için görüştüklerini aktardı.
ZİRAAT'E ÇİN'DEN 400 MİLYON $
Ziraat Bankası, Çin Exim Bank'la 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Çin Exim Bank'tan 320 milyon dolar ve 500 milyon Çin Yuanı olmak üzere iki ayrı dilimde sağlanan uygun maliyetli krediyle, yerel paralarla ticaretin geliştirilmesine ve artırılmasına katkı sağlanacak.
FAY ÜZERİNDE YAPILAŞMAYA SON
Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, fay hatlarını araştırmak için Sütçü İmam Üniversitesi Deprem Araştırma ve Risk Yönetim Merkezi ile işbirliği yaptı. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Türkiye'de ilk ve öncü olacak bu çalışmayla yeni imara açılan alanlarda fay üzerinde yapılaşmanın engellenmesi ile ilgili önlemler alınacak" dedi.
İŞ BANKASI'NDA KOLTUK DEĞİŞİMİ
İş Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı dün gerçekleştirildi. 2011 yılında görevi Ersin Özince'den devralan İş Bankası'nın 16. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Bali, 'icrai görevde çalışmanın üst sınırı 35 yıl kuralı' çerçevesinde Hakan Aran'a devretti. Bali, yönetim kurulu üyesi olacak.
'ETE ZAM YOK!'
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, Ocak ayı itibariyle et ve tavuğa 3 lira fiyat artışı yapıldığını belirterek, Ramazan ayında artış olmayacağını söyledi. Kıymanın kilosunun 60, kuşbaşının 65, antrikotun 85, bonfilenin 100, kuzu budunun 75, kuzu pirzolanın 110, kuzu kolun 70, tavuğun 15, kanadın 32 satıldığını ifade eden Yardımcı, tavuğa da zam yapılmaması için görüştüklerini aktardı.