Faiz oranı en düşük ihtiyaç kredisini hangi banka veriyor? İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankaların 24 Mart güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek koronavirüsten kaynaklanan sıkıntılarla birlikte bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu.
75.000 TL 36 ay vade! 24 Mart düşük faizli kredi veren bankalar!
75.000 TL 36 ay vade! 24 Mart düşük faizli kredi veren bankalar!