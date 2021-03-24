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    • Ekonomi
    • 24.03.2021 14:43
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    • 24.03.2021 14:43
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    75.000 TL 36 ay vade! düşük faizli kredi veren bankalar! Faiz oranı en düşük kredisini hangi banka veriyor?

    Acil nakit ihtiyacının karşılamanın en çok kullanılan yollarından biri kredi. bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Koronavirüsten dolayı evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Peki nedir ihtiyaç kredisi, nasıl alınır?

    takvim.com.tr
    75.000 TL 36 ay vade! 24 Mart düşük faizli kredi veren bankalar!

    Faiz oranı en düşük ihtiyaç kredisini hangi banka veriyor? İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankaların 24 Mart güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek koronavirüsten kaynaklanan sıkıntılarla birlikte bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu.

    75.000 TL 36 ay vade! 24 Mart düşük faizli kredi veren bankalar!

    75.000 TL 36 ay vade! 24 Mart düşük faizli kredi veren bankalar!

        Uygun Faizli İhtiyaç Kredisi Alma Şartları Nelerdir?

        İhtiyaç kredisi başvuru koşulları ve başvuru aşamasında bankaların talep ettiği evraklar şunlardır:

        Kredi başvurusu yapan kişiler, en az 18 yaşında olmak zorundadır.

        Kredi talebinde bulunmak için SGK'lı bir işte düzenli olarak çalışılması ya da düzenli bir gelirin bulunması gerekir.

        Sadece kredi başvurusu yapan kişiye ait gelirlerin yer aldığı, resmi gelir belgesi hazırlanmalıdır. Kira geliri gibi farklı kaynaklar, ek gelir belgesinde toplanmalıdır.

        Kişilerin adına açılmış bir icra takibinin bulunmaması ve kişilerin kredi notunun yüksek olması şarttır.

        Kredi için belirlenen tutarın aylık taksitleri, kişilerin aylık gelirinin %50'sinden fazla olmamalıdır.

        Bankaların talebine göre, ihtiyaç kredisi için kefil ve teminat göstermek gerekir.

        İhtiyaç Kredisi Nedir?

        İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen kredi; Tatil, Evlilik, Eğitim, Emeklilik, Sağlık ve bazı özel dönemlerde Yılbaşı, Bayram Kredisi gibi isimler ile kullanıma sunulmaktadır. Rekabet içerisindeki bankalar, ihtiyaç kredilerinde bazı özel uygulamalara gidebilmektedir. Dosya masrafı istememek, kendi müşterisine özel çözüm üretmek, vade ötelemek, şubeye gitmeden 'Cep'ten halletmek, en kısa sürede işlem onaylatmak gibi cazip hizmetler, müşterilerin karar vermesinde etken olabilmektedir.

            İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR VE NASIL BAŞVURULUR?

            18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, iihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Evrak olarak sizden istenenler; kimlik belgesi ve aylık gelir belgesi / maaş bordrosudur. Eğer serbest meslek erbabı ve ya ticari işletme sahibi iseniz, son 3 yıla ait bilanço, vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi belgelerini de teslim etmeniz gerekmektedir.
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            Haberler Ekonomi 75.000 TL 36 ay vade! 24 Mart düşük faizli kredi veren bankalar! Faiz oranı en düşük ihtiyaç kredisini hangi banka veriyor?