Dolarda 8 TL barajı! 23 Mart dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları!

Dolar ne kadar oldu? 23 Mart Dolar Euro Sterlin döviz kurları merak ediliyor. Dolar alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar dolar kuru hakkında sorgulama yapıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliğinin ardından sığ işlemlerde dolar/TL kuru ilk fiyatlamalarda önceki haftanın kapanışına göre yükseliş kaydetti. 8 TL üzerine çıkan dolar kuru günü 7,80 TL bandında kapatmıştı.