Dolarda 8 TL barajı! 23 Mart dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları!

Dolar ne kadar oldu? 23 Mart Dolar Euro Sterlin döviz kurları merak ediliyor. Dolar alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar dolar kuru hakkında sorgulama yapıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliğinin ardından sığ işlemlerde dolar/TL kuru ilk fiyatlamalarda önceki haftanın kapanışına göre yükseliş kaydetti. 8 TL üzerine çıkan dolar kuru günü 7,80 TL bandında kapatmıştı.
23 MART DOLAR NE KADAR OLDU?
Dolar/TL, 23 Mart Salı sabahında 7,8541 lira alış fiyatı, 7,8583 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 9,3956 lira alış fiyatı, 9,4287 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
DOLAR HAFTAYA NASIL BAŞLADI?
Geçen hafta en düşük 7,1925 ve en yüksek 7,6411 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 4,5 değer kaybıyla cuma gününü 7,2189'dan tamamladı.
Dolar/TL, Asya piyasalarında sığ işlemlerin yaşandığı saatlerde 8,4864 seviyesini görmesinin ardından bankalararası piyasanın açılmasıyla birlikte 8'in altında dengelendi.