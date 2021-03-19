Katılım Sağlık hedef büyüttü

Katılım Emeklilik'in, sağlık sigortalarının derinleşmesine katkı sağladığı markası Katılım Sağlık, bu yıl büyüyerek gelişmeye devam ediyor. "Katılım Sağlık, Türkiye'nin ilk faizsiz özel sağlık sigortasını geliştirerek ve hayata dokunan diğer ürünleriyle sağlık kategorisinde de gönül rahatlığıyla faizsiz hizmet alınabileceğini gösterdi" diyen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, şöyle konuştu: "Katılım Sağlık'la birlikte pek çok bireysel ve kurumsal müşterimizin teveccühü oldu. Bünyemize kattığımız 78 kurumsal müşterimiz ve 30 bini aşkın sigortalımızla kurumsal sağlık sigortalarında toplam prim üretimimiz 42.1 milyon lira oldu. Bireysel sağlık sigortaları tarafında ise 6 binin üzerinde aktif sigortalımız ve toplam 7 milyon lira prim üretimimiz ile 50 bin sağlık sigortası poliçesi hedefine çok yaklaştık. İnanıyorum ki yıl bitmeden bu hedefimizi de gerçekleştirmiş olacağız."

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