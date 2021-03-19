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    hedef büyüttü

    'in, sağlık sigortalarının derinleşmesine katkı sağladığı markası , bu yıl büyüyerek gelişmeye devam ediyor. "Katılım Sağlık, 'nin ilk faizsiz özel sağlık sigortasını geliştirerek ve hayata dokunan diğer ürünleriyle sağlık kategorisinde de gönül rahatlığıyla faizsiz hizmet alınabileceğini gösterdi" diyen Katılım Emeklilik Genel Müdürü , önemli açıklamalar yaptı.

    Katılım Sağlık hedef büyüttü

    Katılım Emeklilik'in, sağlık sigortalarının derinleşmesine katkı sağladığı markası Katılım Sağlık, bu yıl büyüyerek gelişmeye devam ediyor. ", 'nin ilk faizsiz özel sağlık sigortasını geliştirerek ve hayata dokunan diğer ürünleriyle sağlık kategorisinde de gönül rahatlığıyla faizsiz hizmet alınabileceğini gösterdi" diyen Genel Müdürü Ayhan Sincek, şöyle konuştu: "Katılım Sağlık'la birlikte pek çok bireysel ve kurumsal müşterimizin teveccühü oldu. Bünyemize kattığımız 78 kurumsal müşterimiz ve 30 bini aşkın sigortalımızla kurumsal sağlık sigortalarında toplam prim üretimimiz 42.1 milyon lira oldu. ları tarafında ise 6 binin üzerinde aktif sigortalımız ve toplam 7 milyon lira prim üretimimiz ile 50 bin sağlık sigortası poliçesi hedefine çok yaklaştık. İnanıyorum ki yıl bitmeden bu hedefimizi de gerçekleştirmiş olacağız."

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