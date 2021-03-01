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    • Ekonomi
    • 01.03.2021 16:23
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    • 01.03.2021 16:23
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    Binlerce TL ek gelir sağlanıyor! Evde paketleme işi 2021 başvuru nasıl yapılır? evde paketleme başvuru formu doldurma ekranı!

    Paketleme işlerini çoğu insan gücü ile yapılmaktadır. Üreticilerin çoğu fabrikada yeterli işçi kapasitesi olmadığından bayanlara evde ek iş imkanı olarak paketleme işi vermektedirler. Bu şekilde yapılan işlerde bayanlara belirli sayıda ek gelir elde etme imkanı sağlanır. 'un yardımı ile yapılan evde ambalajlama müracaatı için yapılması gerekenlerin neler olduğu incelenmeye başlandı. Ev bayanlarının çalışma yaşamına katılması için İŞKUR'un desteklediği evde ambalajlama işi nasıl yapılır? İŞKUR evde ambalajlama müracaat formu nasıl doldurulur?

    Binlerce TL ek gelir sağlanıyor! Evde paketleme işi 2021 başvuru nasıl yapılır?

    Ev kadınlarına maddi destek sağlamak hem ev ekonomisi hem de ülke ekonomisi için İŞKUR'un evden paketleme işine talep gün geçtikçe artıyor. Birçok kadına maddi destek sağlayan İŞKUR'un paketleme işi için başvuru formu nasıl doldurulur, kaç saat çalışılır ve ne kadar maaş alınır sorularının yanıtı haberimizde. Formun doldurulmasının ardından, İŞKUR evde paketleme işine başvurmak isteyen kadınların eğitim sertifika belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Kayıt sonrasında ise alınan cep telefonu numarası ve iletişim bilgileri sisteme eklenecek. Sisteme kaydı yapılan kişiye uygun evde paketleme işi geldiğinde, verdiği cep telefonuna İŞKUR tarafından SMS gönderilecek.

    Evde paketleme kadınlara ne kazandırır: İŞKUR evde paketleme projesi kapsamında ev hanımlarına genellikle; cetvel seti hazırlama, sabun, tel toka, takı tasarım, tırnak kutulama, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma gibi farklı işler yapılacak. El çabukluğu gerektiren bu işlerde günlük ortalama 4 saat çalışarak ev kadınlar aylık bin TL üzeri para kazanabilecek.

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    İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.

    Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri meslek danışmmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.

    Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.

    İŞKUR tarafından sunulan bu imkandan yararlanmak isteyen kadınlar, kuruma giderek iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt yaptırarak, sisteme kaydedilecek. Kadınların eğitim sertifika ve belgeleri dikkate alınarak, evde yapmalarına uygun olan işler, SMS'le iletilecek.

        KADINLAR AYLIK NE KADAR KAZANACAK?

        Söz konusu proje kapsamında ev kadınları, nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama, cetvel seti hazırlama, küpe arkası takma, takı tasarımı, tırnak kutulama, mandal montajı, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma, gibi işler yapacak. Günlük ortalama 3-4 saat çalışmayla, 1000 lira üzeri gelir elde edilebilecek.

        EVDE ÇORAP PAKETLEME NASIL YAPILIR?

        Evde ek iş olarak çorap paketleme işi çok kolay bir iştir. Firmanın istediği şekilde verilen çorapları paketlere standart bir şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Evinizde böyle bir iş yaparak tüm ailenizle çalışabilirsiniz. Eğer öğrenci iseniz bu işi yaparak ek harçlık çıkarabilirsiniz. Emekli iseniz maaşınıza destek olarak vaktinizi çorap paketleme ile geçirebilirsiniz. Böylece evinizden çıkmadan, oturduğunuz yerden, televizyon karşısında ve istediğiniz saatlerde çalışabilirsiniz. Evde çorap paketleme işi ile nasıl para kazanılır diye merak ediyorsanız tek yapmanız gereken;

        Bir tekstil firması ile anlaşarak belirli bir sayıda çorap almalısınız.
        Haftalık ya da aylık olarak teslimat zamanı belirlemelisiniz.
        Paketleme işlemini yaparak zamanında teslimat yapmalısınız.
        Evde işveren firmalar teslimat aldıktan sonra paranızı nakit olarak iade edeceklerdir. Dilerseniz uzaktan da bu işi yapabilirsiniz. Firma size kargo ile paketlemeniz için çorap yollayacaktır. Siz gereken süre içerisinde paketleme yaptıktan sonra çorapları kargo ile geri yollarsınız. Hesap numaranıza ücretiniz yatırılır. Bu şekilde evinizden çorap paketleme yapabilir ve ek gelir elde edebilirsiniz.

        Paketlediğiniz çorap üzerinden fiyat belirlenerek kazanç sağlayabilirsiniz. Bulduğunuz firmalar ile fiyat ve zaman görüşmesi yapmayı unutmayın. Bu sayede sorunsuz bir şekilde kazanç sağlamış olursunuz. Bulunduğunuz ildeki firmalardan çora katlama işi alabilirsiniz. Günümüzde evde paketleme için elaman arayan birçok firma bulunuyor. Bu firmalardan iş alarak çorap paketleme yapabilirsiniz. Ek gelir sağlayarak 700 – 1000 TL arasında kazanç elde edebilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Binlerce TL ek gelir sağlanıyor! Evde paketleme işi 2021 başvuru nasıl yapılır? İŞKUR evde paketleme başvuru formu doldurma ekranı!