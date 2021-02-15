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    • Ekonomi
    • 15.02.2021 16:41
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    • 15.02.2021 16:42
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    Düşüşü baş döndürecek! Bugüne kadar böylesine şahit olunmadı! , ve neden düşüyor?

    Düşüşü baş döndürecek! Bugüne kadar böylesine şahit olunmadı! , ve fiyatlarındaki son durum büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların sıkı bir şekilde takip ettiği konular arasında yer alıyor. Son 24 saat içinde 46,347.48 ve 49,487.64 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.95 düşüşle 46,869.26 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 23.21 olarak hesaplandı. Dolar/TL'de kasımda başlayan düşüş trendiyle birlikte son 6 ayın en düşük seviyesi olan 6,9588 görülürken, analistler, 6,85 seviyesinin görülebileceğini, ancak bundan sonra daha stabil bir seyrin öne çıkmasının beklendiğini kaydediyor. Peki, bitcoin, dolar ve altın neden düşüyor? İşte piyasalarda son durum

    Bitcoin, dolar ve altın neden düşüyor?

    Dolar ve altında özellikle son günlerde yaşanan sert düşüşün ardında piyasalarda hareketli dakikalar yaşanıyor. Dolar/TL, 6,9588 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye kadar gerilemesi sonrası 6,95-7,00 bandında dengelendi. Cuma günü sakin bir seyir izleyen gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 412,7 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya dolar kuru ve altının ons fiyatına paralel değer kaybıyla başladı. Peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından dolar ve altındaki düşüşün nedeni merak konusu oluyor. Bitcoin, yüzde 0.95 düşüşle son 24 saat içinde 46,347.48 ve 49,487.64 dolar arasında dalgalanıyor. Bitcoinde yaşanan ani düşüş "Bugüne kadar böylesine şahit olunmadı!" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

    DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

    Dolar/TL'de kasımda başlayan düşüş trendiyle birlikte son 6 ayın en düşük seviyesi olan 6,9588 görülürken, analistler, 6,85 seviyesinin görülebileceğini, ancak bundan sonra daha stabil bir seyrin öne çıkmasının beklendiğini kaydediyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kasımda "ekonomide yeni dönem" söylemi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Naci Ağbal'ın piyasa dostu açıklamaları ve TCMB'nin uyguladığı sıkı para politikası ile ekonomide yeni bir süreç başladı.

    Bu süreçte Türk lirası varlıklar küresel bazda pozitif ayrışırken, birçok parametrede önemli iyileşme kaydedildi.

    Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) kasım ayı başlarındaki 566 baz puandan, 281 baz puan gerileyerek 285 baz seviyelerine inerken, dolar kuru da kasımdaki zirvesi olan 8,5832'den başlayan düşüşünde yaklaşık yüzde 19 değer kaybederek 6,9588'i gördü.

    Dolar/TL, 6,9588 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye kadar gerilemesi sonrası 6,95-7,00 bandında dengelendi.

    Analistler, TL varlıklardaki olumlu seyirde yeni ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımlarının önemli rol oynadığını belirtti.

    TCMB'nin ortodoks politikaları tekrar kullanıma alması ve TCMB Başkanı Ağbal'ın güçlü iletişiminin TL varlıklara olan güveni artırdığını dile getiren analistler, böylece TCMB'nin kredibilitesinin ve sözle yönlendirmelerindeki etkinliğin de öne çıktığını ifade etti.

    Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından salgın döneminde geçici süreyle alınan bazı tedbirlerin normalleşme kapsamında uygulamadan kaldırılmasının da söz konusu trendi desteklediğini vurguladı.

    "DOLAR/TL'DE 6,85'İN ALTI GÖRÜLEBİLİR"

    Portföy yöneticisi Işık Ökte, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Dolar/TL'de görülen aşağı yönlü hareketin 6,85 ana desteğinin de altına devam edebileceğine inanıyorum. Ancak o seviyelerden Merkez Bankası'nın rezerv artırmak için döviz alımlarına başlayacağını düşünüyorum.'' sözlerini kullandı.

    Naci Ağbal'ın yaptığı konuşmalarda manşet enflasyondan daha çok enflasyon beklentilerini öne çıkardığını anımsatan Ökte, enflasyon beklentilerinin 2021 sonu için hala yüzde 11 üzerinde gerçekleştiğini, bu seviyelerin Ağbal'ı memnun edeceğine inanmadığını kaydetti.

        Ökte, Ağbal'ın yönlendirmeleri ve piyasa beklentilerini birlikte değerlendirdiğinde, beklendiği gibi manşet enflasyonun mayısta yüzde 16'ya yakın seviyeden düşmeye başlaması durumunda bile, politika faizinin, en az üçüncü çeyreğin ortalarına kadar yüzde 17'de bırakılacağının işareti olarak gördüğünü belirtti.

        Swap işlemleri üzerinden Türkiye'ye kasımın ikinci haftasından sonra kendi hesaplarına göre 21 milyar dolar seviyesinde olan girişin önemli bir kısmının Döviz Tevdiat Hesapları'ında (DTH) toplandığını söyleyen Ökte, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Burada, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve Borsa İstanbul'a yabancı ilgisi var ancak kesinlikle dünyadaki likiditenin TL varlıklara bu pozitif reel faiz ortamında daha çok girmesini beklerdim. Para girişi, kamu bankalarının döviz açık pozisyonlarının kapanmasını sağladı. Bu bile yabancı yatırımcının gözünde önemli bir güven kaynağıdır. Dolar/TL'de 6,85 desteği psikolojik açıdan da önemli. HSBC raporunda da 2021 sonu için 6,50 seviyesi yeni hedef olarak bildirilmişti ve artık 6,85 ile 6,50 seviyeleri, döviz piyasası için yeni kritik bölgeler olarak öne çıkıyor diyebiliriz. Ancak, burada önemli olan iki nokta var. Birincisi, TCMB döviz alımlarına 6,85 seviyelerinde başlar mı? Yol haritası nasıl çizilir. İkincisi de ters dolarizasyon gerçekleşir mi?''

        Şu anda bir ters dolarizasyon trendinden söz edilemeyeceğini aktaran Ökte, ancak, ABD ile ilişkilerde önemli bir iyileşme sağlanırsa, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve onun danışmanlarıyla yapılacak toplantılarda S-400 ve Halkbank konularında bir mesafe alınırsa, hane halkının TL'ye olan güveninin tekrar geri gelebileceğini ve enflasyon endişelerinin azalmasıyla ters dolarizasyon trendinin başlayabileceğine inandığını ifade etti.

        Ökte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, özellikle ABD'de günlük 1,4 milyona ulaşan aşılama rakamların emtia rallisini desteklediğini ve küresel büyümenin bu sene yüzde 4,5-5,0 aralığında gerçekleşeceği beklentisiyle Brent petrolün 63 doların üzerine yükseldiğini anımsattı.

        Emtia rallisinin özellikle enerji tarafında devam etmesini bekleyen Ökte, "Türkiye bir net emtia ithalatçısı olduğundan aslında liranın değer kazanmaya devam etmesi enflasyon beklentilerinin düşük kalmasında yine en önemli görevi üstlenecek. Yoksa, böyle bir emtia rallisinde, lira değer kaybetmeye başlarsa, yine enflasyonist baskılar insanları dolarizasyona yönlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

        "KURLARDA DAHA STABİL BİR SEYİR ÖNE ÇIKABİLİR"

        Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek de, "Kurların daha stabil ve öngörülebilir patikada hareket etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        2021'de global anlamda zayıf dolar temasının devamını öngördüklerini kaydeden Gödek, "Bu nedenle reel faiz makası ile öne çıkan Türk lirası gibi gelişmekte olan ülke para birimlerine girişler devam edebilir." ifadelerini kullandı.

        Gödek, Türk varlıklarında son 2 yıldır takip edilen yabancı yatırımcıların düşük pozisyonlanması, azalan ülke risk primi ve sıkı para politikası vurgusunun giderek kuvvetlenmesinin de bu düşüncelerini desteklediğini belirtti.

        Dolar endeksi için başlıca önemli para birimlerinin hareketlerinin de dikkatle izleneceğini aktaran Gödek, "Avro ve Japon yeni gibi iki önemli rezerv para biriminden değer kazancı şeklinde destek gelmedikçe dolar endeksinde 90 bölgesi etrafında dalgalanma süreceğinden, Dolar/TL'de bir süre 7,00-7,10 bandı öne çıkabilir. Girişlerin hızlanması ve yurt içi yerleşiklerin de ters dolarizasyona katılması durumunda ilk hedef 6,85 seviyesi olacaktır." dedi.

            BİTCOİN'DE YENİ ZİRVE 49,487.64 DOLAR

            Kurumsal alımların desteğindeki tırmanışını sürdüren, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, PayPal'in kripto hizmet alanını genişletme kararı, Uber'in Bitcoin'i kabul etme gibi hazırlıklarıyla, 49,487.64 dolarlık yeni zirvesini gördü.

            Son 24 saat içinde 46,347.48 ve 49,487.64 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.95 düşüşle 46,869.26 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 23.21 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 4.0 milyar dolarlık düşüşle 878 milyar dolardan, 874 milyar dolara geriledi.

            Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 13 milyar dolar düşüşle 1 trilyon 425.37 milyar dolardan, 1 trilyon 412.56 milyar dolara döndü.

            Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 93 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.

            Toplam 8,472 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,759 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.8'ini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 204 milyar dolardan, 211 milyar dolara yükseldi.

            Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "PayPal kripto para hizmetinin kapsamını genişletiyor" başlıklı analizinde, şöyle dedi:

            "Ödeme devi PayPal kripto para hizmetinin kapsamını genişleterek yılın ilk yarısında Venmo cüzdanlarına alım satım ve saklama özelliği getirmeyi planlıyor. Firma, önümüzdeki yıllarda Venmo cüzdanlarını uluslararası çapta genişleterek hizmetlerini önümüzdeki birkaç ay içinde Birleşik Krallık'a taşıyacak. PayPal'ın sektöre girmesi önemli bir atılım olarak değerlendiriliyor.

            "Uber, Bitcoin ve kripto paraların kabulünü devreye almaya hazırlanıyor. Twitter'ın Bitcoin alımı yapmayı düşündüğünü açıklamasının ardından Uber'den de bir atak geldi. CNBC'ye açıklama yapan Uber CEO'su ödemeler konusunda Bitcoin ve diğer kripto paraları kabul edebileceklerini açıkladı. Uber aynı zamanda bir Facebook projesi olan Diem'in üyesi.

            "Kenya Merkez Bankası Değer Kaybeden Para Birimleriyle Mücadele Etmek İçin Bitcoin Kullanmayı Araştırıyor. Kenya ulusal para birimi olan Shillini değer kaybetmeye devam ederken, Kenya Merkez Bankası'nın BTC'ye geçme teklifinde bulunduğu için Bitcoin'in benimsenmesi önemli bir dönüm noktasına haline gelebilir.

            "DeFi projelerinin toplam piyasa değeri 80 milyar dolara dayandı. Günün en çok değerlenenlerine bakıldığında APY.Finance'ın yüzde 136.6 artış yaşadığı görülüyor."

                Bitpanda'nın Türkiye ve MENA Bölgesi Yönetici Direktörü Elbruz Yılmaz da, "Elon Musk'ın patronu olduğu Tesla'nın kripto para birimine yaptığı yatırımla bir kez daha adından söz ettiren Bitcoin, muhtemelen çok yakında 50,000 dolar seviyesine ulaşacak" dedi ve ekledi:

                "Bitcoin'in kurumsal yatırımcılar ve hatta geleneksel bankalar için önerilen yatırım stratejilerinin bir parçası haline geldiğine tanıklık ediyoruz.

                "Visa ve Mastercard gibi ödeme sistemi devleri de Bitcoin'i sistemlerine entegre etme kararı aldı. Bunun yanında Twitter, bilançosuna Bitcoin eklemeyi değerlendirdiğini açıkladı.

                "Bu durum, Bitcoin'in yatırım dünyasında ne kadar önemli hale geldiğini ortaya koyuyor. Bitcoin'in ulaştığı ilerleme hızı, önceden tahmin edilenin çok ötesinde. Emin olduğumuz bir şey varsa, o da işlerin tersine çevrilemeyecek bir biçimde değiştiği ve Bitcoin'in yanı sıra varlıkların kripto para birimlerine dönüştürülmesinin kesin olarak ön plana çıktığıdır."
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