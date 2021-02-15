Dolar ve altında özellikle son günlerde yaşanan sert düşüşün ardında piyasalarda hareketli dakikalar yaşanıyor. Dolar/TL, 6,9588 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye kadar gerilemesi sonrası 6,95-7,00 bandında dengelendi. Cuma günü sakin bir seyir izleyen gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 412,7 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya dolar kuru ve altının ons fiyatına paralel değer kaybıyla başladı. Peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından dolar ve altındaki düşüşün nedeni merak konusu oluyor. Bitcoin, yüzde 0.95 düşüşle son 24 saat içinde 46,347.48 ve 49,487.64 dolar arasında dalgalanıyor. Bitcoinde yaşanan ani düşüş "Bugüne kadar böylesine şahit olunmadı!" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Dolar/TL'de kasımda başlayan düşüş trendiyle birlikte son 6 ayın en düşük seviyesi olan 6,9588 görülürken, analistler, 6,85 seviyesinin görülebileceğini, ancak bundan sonra daha stabil bir seyrin öne çıkmasının beklendiğini kaydediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kasımda "ekonomide yeni dönem" söylemi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Naci Ağbal'ın piyasa dostu açıklamaları ve TCMB'nin uyguladığı sıkı para politikası ile ekonomide yeni bir süreç başladı.

Bu süreçte Türk lirası varlıklar küresel bazda pozitif ayrışırken, birçok parametrede önemli iyileşme kaydedildi.