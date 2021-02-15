Dolar ve altında özellikle son günlerde yaşanan sert düşüşün ardında piyasalarda hareketli dakikalar yaşanıyor. Dolar/TL, 6,9588 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye kadar gerilemesi sonrası 6,95-7,00 bandında dengelendi. Cuma günü sakin bir seyir izleyen gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 412,7 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya dolar kuru ve altının ons fiyatına paralel değer kaybıyla başladı. Peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından dolar ve altındaki düşüşün nedeni merak konusu oluyor. Bitcoin, yüzde 0.95 düşüşle son 24 saat içinde 46,347.48 ve 49,487.64 dolar arasında dalgalanıyor. Bitcoinde yaşanan ani düşüş "Bugüne kadar böylesine şahit olunmadı!" yorumlarının yapılmasına neden oldu.
DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?
Dolar/TL'de kasımda başlayan düşüş trendiyle birlikte son 6 ayın en düşük seviyesi olan 6,9588 görülürken, analistler, 6,85 seviyesinin görülebileceğini, ancak bundan sonra daha stabil bir seyrin öne çıkmasının beklendiğini kaydediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kasımda "ekonomide yeni dönem" söylemi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Naci Ağbal'ın piyasa dostu açıklamaları ve TCMB'nin uyguladığı sıkı para politikası ile ekonomide yeni bir süreç başladı.
Bu süreçte Türk lirası varlıklar küresel bazda pozitif ayrışırken, birçok parametrede önemli iyileşme kaydedildi.
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) kasım ayı başlarındaki 566 baz puandan, 281 baz puan gerileyerek 285 baz seviyelerine inerken, dolar kuru da kasımdaki zirvesi olan 8,5832'den başlayan düşüşünde yaklaşık yüzde 19 değer kaybederek 6,9588'i gördü.
Dolar/TL, 6,9588 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye kadar gerilemesi sonrası 6,95-7,00 bandında dengelendi.
Analistler, TL varlıklardaki olumlu seyirde yeni ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımlarının önemli rol oynadığını belirtti.
TCMB'nin ortodoks politikaları tekrar kullanıma alması ve TCMB Başkanı Ağbal'ın güçlü iletişiminin TL varlıklara olan güveni artırdığını dile getiren analistler, böylece TCMB'nin kredibilitesinin ve sözle yönlendirmelerindeki etkinliğin de öne çıktığını ifade etti.
Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından salgın döneminde geçici süreyle alınan bazı tedbirlerin normalleşme kapsamında uygulamadan kaldırılmasının da söz konusu trendi desteklediğini vurguladı.
"DOLAR/TL'DE 6,85'İN ALTI GÖRÜLEBİLİR"
Portföy yöneticisi Işık Ökte, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Dolar/TL'de görülen aşağı yönlü hareketin 6,85 ana desteğinin de altına devam edebileceğine inanıyorum. Ancak o seviyelerden Merkez Bankası'nın rezerv artırmak için döviz alımlarına başlayacağını düşünüyorum.'' sözlerini kullandı.
Naci Ağbal'ın yaptığı konuşmalarda manşet enflasyondan daha çok enflasyon beklentilerini öne çıkardığını anımsatan Ökte, enflasyon beklentilerinin 2021 sonu için hala yüzde 11 üzerinde gerçekleştiğini, bu seviyelerin Ağbal'ı memnun edeceğine inanmadığını kaydetti.