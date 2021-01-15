Korona virüs salgını nedeni ile işsizlik rakamları ne yazık ki giderek artmaya devam ederken işsiz kalan vatandaşlara devlet destekleri de artıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu süreçte vatandaşlara destek olmak amacıyla meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 ile 95 TL arasında harçlık, annelere ayrıca aylık 400 TL kreş desteği veriyor. Kurslara katılan gençler hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor.Kursa devam eden kişilere aynı zamanda İŞKUR sağlık primi ödemesi yapacak. İŞKUR üzerinden açılan meslek edindirme kursları programları hakkında bilgi almak için İŞKUR internet sitesi üzerinden verilen ilanları takip edebilir, sizin şartlarına uyan pozisyonlar için başvuru yaparak işsiz kaldığınız dönemi fırsata çevirebilirsiniz.
SAĞLIK PRİMİ ÖDENİYOR
Katılımcılar aylık (26 gün) 780 ile 2 bin 870 lira (2 bin 470 lira harçlık+ 400 lira kreş desteği), 160 günlük kurs süresince 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira (5 aylık kreş desteği dahil) arasında ödeme alabiliyor. Sağlık primlerini de İŞKUR karşılıyor.
MESLEK KURSLARI LİSTESİ
MESLEK KURSLARI LİSTESİ
İŞKUR KURSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
2. 15 yaşını tamamlamış olmak,
3. Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,
4. Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,
5. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
6. Emekli olmamak,
7. Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.
Belirtilen şartları sağlayan ve kursa devam etmelerine engel durumları bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilmektedirler. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.
İŞKUR GÜNLÜK ÖDEME TUTARLARI NE KADAR?
Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara, kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden;
1. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 60 TL zaruri gider ödemesi,
2. Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 40 TL zaruri gider ödemesi,
3. İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 TL zaruri gider ödemesi,
4. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,
5. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,
6. Genel sağlık sigortası primi,
7. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından mesleki eğitim kursu süresince karşılanmaktadır.
Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlardan herhangi bir ücret kesinlikle alınmamakta olup, yukarıda belirtilen ve mesleki eğitim kursu süresince Kurumumuz tarafından karşılanan giderlerin yanında, kursu başarıyla tamamlayan vatandaşlara kurs sonunda Kurs Bitirme Sertifikası verilmektedir.
Bununla birlikte, Mesleki Yeterlilik Kurumunun belirlemiş olduğu Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde düzenlenen kurslara katılan kişilere, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Mesleki eğitim kurslarından faydalanmak isteyen tüm işverenler, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman başvuruda bulunabilmektedirler.