Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması' imzalandı. Satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunan anlaşmadan TOBB çatısı altındaki 1.5 milyon işletme yararlanabilecek.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sattığımız mal bedelini, tahsilat riski taşımadan, Halkbank garantisiyle, peşin ya da taksitli alacağız. Mal almak isteyen de kredi bulma veya satıcının kendi çek-senedini kabul edip etmeme derdine düşmeyecek" dedi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da anlaşmayla tedarik zincirinde satıcıya tahsilat garantisi ve alıcıya 18 aya kadar vadeli ödeme esnekliği getirdiklerini vurguladı. Anlaşma Arslan ve Hisarcıklıoğlu tarafından imzalandı.