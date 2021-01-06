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    ile ’tan ticareti kolaylaştıracak önemli adım geldi

    ile ’tan ticareti kolaylaştıracak önemli adım geldi. Satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya 18 aya varan vade imkanı sunan anlaşmadan, 1.5 milyon firma yararlanabilecek.

    Esnafa yeni destek

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması' imzalandı. Satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunan anlaşmadan çatısı altındaki 1.5 milyon işletme yararlanabilecek.

    TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sattığımız mal bedelini, tahsilat riski taşımadan, garantisiyle, peşin ya da taksitli alacağız. Mal almak isteyen de kredi bulma veya satıcının kendi çek-senedini kabul edip etmeme derdine düşmeyecek" dedi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da anlaşmayla tedarik zincirinde satıcıya tahsilat garantisi ve alıcıya 18 aya kadar vadeli ödeme esnekliği getirdiklerini vurguladı. Anlaşma Arslan ve Hisarcıklıoğlu tarafından imzalandı.

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    Haberler Ekonomi TOBB ile Halkbank’tan ticareti kolaylaştıracak önemli adım geldi