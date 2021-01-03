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    Cayma bedelini geri alın

    Tüketiciler Birliği Başkanı , tüketicilerin kendilerinden 'indirim' adı altında alınan cayma bedellerini hakem heyetlerine başvurup geri alabileceğini söyledi. Şahin, 2014'te 'nun bu hakkı sağladığını hatırlattı. Şahin, firmaların hiç satmadıkları bir fiyattan tüketicilere abonelik satmaya başladığını anlatarak, "Yüksek fiyattan satıyormuş gibi yapıp fazlaca indirim yaptığını iddia eden firmaların bunu ispat etmeleri gerekiyor. Eğer satıcı bunu ispatlayamazsa tüketiciden aldığı bedeli iade eder" dedi.

    Cayma bedelini geri alın

    Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, tüketicilerin kendilerinden 'indirim' adı altında alınan cayma bedellerini hakem heyetlerine başvurup geri alabileceğini söyledi. Şahin, 2014'te 6502 Sayılı Tüketici Kanunu'nun bu hakkı sağladığını hatırlattı. Şahin, firmaların hiç satmadıkları bir fiyattan tüketicilere abonelik satmaya başladığını anlatarak, "Yüksek fiyattan satıyormuş gibi yapıp fazlaca indirim yaptığını iddia eden firmaların bunu ispat etmeleri gerekiyor. Eğer satıcı bunu ispatlayamazsa tüketiciden aldığı bedeli iade eder" dedi.

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    Haberler Ekonomi Cayma bedelini geri alın